Cambios de último momento en el Torneo de Verano

San Juan se prepara para ser anfitrión del único torneo de verano que se jugará en el país durante el parate de la Superliga, dejando en el camino a Mar del Plata o Mendoza, históricas sedes de este tipo de eventos. Con respecto a los equipos que participarán en las últimas horas se supo que finalmente Independiente no estará presente finalmente. El Rojo a dos días de terminar el 2019 contrató a su nuevo DT, Lucas Pusineri, quien prefirió finalmente organizar la pretemporada directamente en la costa argentina y no moverse de ahí.

Con respecto a los otros equipos participantes si bien todavía no se hace la presentación oficial del torneo, no habría modificaciones, sobretodo porque en la mayoría de las paginas o redes sociales de los clubes se han comenzado a anunciar los partidos. Según contó Jorge Chica a CANAL 13, "este será un torneo único. no solo para la provincia, sino para el país porque juntará equipos de jerarquía no solo de ArgentIna sino de Sudamérica". Con respecto a las fechas de los partidos serían las que han trascendido en días anteriores.

Este Torneo de Verano tendrá una serie de particularidades que lo hace aún más interesante. Con respecto a los equipos argentinos, dos equipos grandes harán su presentación de nuevos DTs en el San Juan del Bicentenario. Por un lado Boca con Russo y Racing con Beccasese. Pero las novedades no terminan ahí, porque Paranaense presentará en la provincia el plantel que jugará la Copa Libertadores 2020 y para Universitario de Perú será un torneo que tomará en serio porque serán los únicos partidos preparatorios para preparar sus partidos claves de repechaje para clasificar a la zona de grupos de la Libertadores también.