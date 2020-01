Comenzó la "operación retorno" en Trinidad

El 19 de noviembre de 2017 sin dudas fue una de las fechas más tristes de Trinidad cuando en cancha de Villa Obrera descendía al Federal C. Un año más tarde el León iba a jugar la final por el ascenso nuevamente al Federal B, pero no iba a poder ante Victoria de San Luís. De ahí en más el equipo de Rawson, prefirió las dos últimas temporada no participar de ningún torneo nacional intentando no hipotecar el club e intentar rearmarse económica y deportivamente.

Pero ahora el León recuperó fuerzas y va por la gloria. Es por eso que este jueves comenzó con la pretemporada pensando en el inicio del renovado torneo que absorbió el Federal B y el Federal C o también llamado Torneo del Interior. Con respecto al plantel, el presidente Ruben Galdeano, dijo a CANAL 13, por el momento es la base del equipo que disputó el Torneo de Verano de la LSF, junto a jugadores de las inferiores del club. Con respecto a incorporaciones Galdeano sostuvo que, "vamos a reforzar el equipo, porque nos vamos a preparar para ascender y no solo para participar". Sobre nombres concretos, dijo que todavía se esta charlando con jugadores, por eso prefirió no dar nombres concretos.

Con respecto al Regional Federal de este 2020, comenzará el 2 febrero pero recién se conocerá el calendario de partidos y el nuevo formato el viernes 3 de enero. Trinidad es más que seguro que compartirá la zona con equipos solamente sanjuaninos ya que además del León, también participarán Colón, Alianza, Defensores de Boca de Los Berros, Peñaflor, Del Carril y ADA de Albardón. Este torneo que debutó como tal en 2019 se jugará hasta mayo y dará cuatro ascensos al Federal A de la temporada 2020/2021 que comenzará en agosto de este año.