Boca: ¿Llega Andrada para el domingo?

Todas las miradas todas. Todos esperaban ver si se entrenaba o no con el plantel, pero no fue así. El arquero titular de Boca, y pieza clave para el equipo, solo hizo trabajos de kinesiología, estando apartado de sus compañeros en la vuelta al trabajo de semana para preparar el partido con Independiente.

Miguel Russo había dicho que iban a empezar a evaluarlo para ver si podía estar este domingo, cuando en la Bombonera, el Xeneize enfrente al rojo a las 21:45 hs, y por eso las miradas del cuerpo técnico siguieron atentamente a Sabandija en la mañana de Ezeiza.

Por lo pronto, el ex Lanús, continúa con su evolución. Aunque viene bien, hasta que no realice actividad de campo no se sabrá si estará en condiciones de llegar al choque con Independiente. De todos modos, no está afuera. Lo seguirán de cerca.

Lo que está claro es que Russo no lo va a arriesgar. Ya lo dijo tras el partido con Paranaense. "Sabemos cómo son los tiempos, estamos encima de él con los kinesiólogos y los médicos. Cada día que pasa se siente mejor, pero no queremos apurarlo”, contó Miguel.

Si Andrada logra sumarse al plantel a tiempo y responde bien, saldrá a la cancha contra el Rojo. Si no está del todo recuperado, su lugar lo seguirá ocupando Marcos Díaz, quien tuvo buenas actuaciones en los dos primeros amistosos que Boca disputo en la provincia.