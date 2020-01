Alegría Puyuta, tristeza Verdinegra: El análisis de los protagonistas

Sportivo Desamparados, se quedó con el clásico sanjuanino por 1 a 0 ante San Martín de San Juan en un partido que tuvo de todo en el Estadio del Bicentenario. Tras el encuentro, los protagonistas, analizaron el juego y la fiesta que se vivió en el gigante de Pocito.

El autor del único tanto del partido, Ricardo Tapia, se mostró contento por la victoria y dijo que “uno siempre sueña con hacer un buen partido y ni hablar de convertir en un clásico. Estoy muy contento de que le pudimos regalar un triunfo a la gente”. El delantero, indicó que “nosotros hicimos muy buena pretemporada y todavía nos estaba faltando fútbol. Tuvimos una prueba muy difícil que superamos y hay que aprovechar las bandas que estamos en un buen momento asique ojala que el lunes se pueda aprovechar eso en el inicio del torneo”

Por su parte el DT del Vibora, Nazareno Godoy, dijo que “yo no soy partidario de esta clase de amistoso cuando falta tan poco para el inicio del torneo. Pero sabemos de la importancia que tiene, de la historia y la gente tenía muchas ganas. Lo jugamos con mucha responsabilidad, con el objetivo de mejorar para el inicio de nuestro torneo el lunes. Estamos contentos por ganarle a este rival histórico”.

Godoy, analizó el partido y sostuvo que “tuvimos un muy buen primer tiempo. Estuvimos ordenados, conseguimos tener la pelota, triangulamos, llegamos, y utilizamos bien la pelota parada, así hicimos el gol. Pegamos una en el palo. En el segundo tiempo San Martín tenía la obligación de empatar y se nos vino encima pero estuvimos siempre bien ordenados. Es un partido que nos daba la pauta de dónde estábamos parados para lo que viene y estamos contentos porque lo hicimos ante un gran rival, ante un rival que esta una categoría más arriba que la nuestra y estamos todos contentos”.

Juan Valiente, el presidente de Sportivo, agradeció a las autoridades y la policía que garantizaron el evento. En cuanto al juego, señaló que “vimos la actitud del equipo y nos deja tranquilos. Se ha hecho una buena pretemporada y habíamos jugado con Alianza, si bien este era un clásico, era una medida. Se sufrió pero se festeja el resultado. Ojalá que nazca una buena relación entre los clubes por el bien y el futuro del futbol de San Juan”.

Por el lado Verdinegro, Marcos Gelabert, quien salió expulsado en el segundo tiempo por un encontronazo con Emanuel Décimo, destacó el apoyo de la gente de San Martín. En cuanto al partido, dijo que “a nadie le gusta perder. Hay que ser consiente que hicimos 45 minutos de fútbol, era nuestro primer amistoso, todavía nos quedan 2 semanas y casi 3 para el objetivo nuestro es la primera fecha de llegar bien a Belgrano. Sería un mentiroso si digo que no queríamos ganar. Pero hay que poner paños fríos y ver la realidad. Hasta ayer veníamos entrenando doble y triple turno y en la mañana también entrenamos y es difícil. Nosotros nos mentalizamos y el cuerpo técnico también y el grupo en apuntarle a Belgrano”.

Por su parte, el defensor, Francisco Mattia se lamentó por la derrota. “No pudimos darle la alegría a la gente pero nuestro objetivo es llegar bien a Belgrano. En el primero tiempo nos costó entrar en juego, ellos estaban más rápidos. En el segundo, empezar a sumar pases, a encontrar espacios por las bandas, tuvimos situaciones para empatarlo pero no se pudo”.

El jugador verdinegro, dijo que “estamos saliendo de las semanas físicas intensas. Son normales las imprecisiones por ahí del primer tiempo pero hay que dar vuelta la página que el sábado hay otro amistoso para seguir corrigiendo cosas y llegar de la mejor manera al partido con Belgrano. La bronca está, nadie quiere perder el clásico, había una fiesta, queríamos que la gente se vaya con la alegría después de 8 años pero no se pudo. Hicimos un desgaste enorme jugando 10 contra 10, intentamos y no pudimos. Hay que seguir trabajando para lograr el objetivo del ascenso”.

Gonzalo Prosperi por su parte, sostuvo que este partido, “sirve para estar más atento, no perder oportunidades para que cuando empiece el campeonato su hay un rival como Desamparados, hay que estar preparados. Por ahí se sintió llegar a destiempo, ellos están más finos, a nosotros todavía nos falta pero son partidos lindos para disfrutar. Mucha gente no lo toma así pero nosotros, sabiendo que es lindo ganar porque no nos gusta perder, nos vamos con esa bronca pero, poner un poquito de paño frio y saber que siempre se aprende”.

EL defensor, aseguró que el resultado del clásico “no es un golpe anímico para el grupo, porque nosotros sabemos bien para qué nos estamos preparando y nuestra realidad empieza en dos semanas. Tampoco hay que desprestigiar lo que hicimos. El semestre pasado terminamos arriba y somos conscientes que cuando intentamos lo hacemos bien y no hay que dejar de hacer eso”.