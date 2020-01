Video: Infartante triunfo de Rosario Central sobre Huracán

Rosario Central, volvió a hacer una de sus canalladas, es que el equipo rosarino se llevó el triunfo como local ante Huracán en el último suspiro. Todo parecía que el Globo se llevaba el triunfo a casa pero en los minutos finales Central se lo llevó por delante y pudo terminar festejando un triunfo 2-1. Para Huracán esta derrota lo sigue hundiendo en la tabla, mientras que los rosarinos se acomodan entre los clasificados a la Copa Sudamericana y además se alejan de la zona de descenso.

En un partido que por momentos hacía doler los ojos, sobretodo en el primer tiempo. En la segunda mitad si bien no mejoró desde el juego si lo hizo desde la emotividad. Todo comenzó cuando a los 16 minutos de la segunda etapa Briasco abría el marcador a favor de Huracán con un remate fuerte y rasante que obviamente el arquero no pudo contener. Con el 1-0 a favor de los de Parque Patricio, poco cambió el partido, pero sobre el final, Huracán se metió atrás, le dio espacios a Rosario Central y este no perdonó. Primero a los 39 minutos con un gol insólito en contra del arquero de Huracán, Antony Silva, y segundo con un golazo de Fabian Rinaudo a los 49 minutos de la segunda etapa.

Con esta derrota Israel Damonte todavía no puede cantar victoria por primera vez como DT, es que en el únco amistoso que jugó en esta pretemporada, también perdió ante Universitario de Perú en San Juan. Para Rosario Central fue su segunda victoria al hilo como local, ya que en el cierre del año pasado había derrotado 1-0 a Boca. La próxima fecha Huracán recibirá en casa a Gimnasia de La Plata, mientras que Rosario Central viajará hasta Avellaneda para enfrentar a Independiente.