Hasta Boca esta en contra que Macri este en la FIFA

La noticia del que el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, sea el nuevo representante de la Fundación FIFA estuvo lejos de caer bien en el mundo del fútbol argentino. Con el nombramiento de Macri por parte del presidente del ente madre del fútbol mundial, Gianni Infantino, en las redes sociales los presidentes de los clubes grandes del país comenzaron a mostrar su descontento. Cabe destacar que esta función es ad honorem, es decir que Macri no va a cobrar un peso por esto.

El primero en poner el grito en el cielo fue el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio quien en su cuenta de Twitter expresó, "Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos cuatro años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA". Pero no fue el único porque también se sumó Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, quien también en la red social del pajarito puso, "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol" . Infantino a todo esto declaró que, Macri tenpia el perfil ideal para cumplir el rol de hacer llegar la FIFA a los que más lo necesitan en el mundo.

Pero el bendaval de críticas continuó, uno de los mensajes en repudio que más sorprendió fue el de Jorge Ameal, presidente de Boca, que si bien están en caminos distintos en la política Xeneize, la llegada de Macri a la FIFA, puede ser un gran beneficio para Boca. Ameal, también en Twitter puso, "No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo". Además la Superliga y AFA, enfrentados por desde hace semanas, en esta oportunidad se unieron para mostrar su repudio contra el nombramiento de Macri.