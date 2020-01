De Rossi de ídolo a embajador de Boca

Daniele De Rossi en junio de 2019 se despedía del fútbol tras haber jugado toda su carrera en la Roma de Italia. Ídolo indiscutido en el equipo romano, decidió cambiar de opinión y volver a jugar profesionalmente en Boca, tras el llamado de su amigo y ex manager del equipo Xeneize, Nicolas Burdisso. Su llegada a Buenos Aires fue única, miles de hinchas de Boca lo fueron a esperar al aeropuerto y rápidamente las camisetas con su nombre se agotaron. Pero con el paso de los días sus lesiones lo obligaron a quedar relegado en un plantel manejado por Alfaro, que no lo quería desde antes llegara y quedó demostrado, que las dolencias del italiano le vinieron como anillo al dedo para no utilizarlo.

Con apenas un gol en Boca, justo en su debut ante Almagro, De Rossi no pudo mantener continuidad y terminó su primer parte del contrato en diciembre y de inmediato comenzó a correr el rumor que se iba. Sobretodo cuando justamente no ganó el oficialismo en las elecciones y Burdisso tenía contado los días en su trabajo. Este rumor se convirtió en realidad cuando este 6 de enero, realizó una conferencia de prensa para despedirse de los hinchas a través de los medios de comunicación. "Mi hija de 14 años necesita de su padre, no esta enferma y tampoco problemas, pero necesita que yo este cerca", fue el principal motivo que expuso el campeón del mundo con Italia en Alemania 2006. Además De Rossi aclaró que, "la nueva dirigencia me trató muy bien, es mentira que estoy peleado con Riquelme, el único motivo de mi salida es personal".

Pero la vida de De Rossi seguirá ligada a Boca, porque en medio de la despedida, el actual presidente de Boca, Jorge Ameal, sostuvo que se ofeció al ahora retirado jugador, convertirse en embajador de Boca en Italia, para servir de conexión con el fútbol europeo. Si bien De Rossi no se expresó si aceptó o no, todo dependerá si el italiano prefiere comenzar su carrera como DT en su país natal. El balance de Daniele en Boca no es el mejor, pero para él, "fue la experiencia que necesitaba antes de retirarme y la verdad que es sin dudas unos de los mejores clubes del mundo", sostuvo al cerrar su conferencia.