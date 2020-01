La cargada de los hinchas Verdinegros y la respuesta de los Puyutanos

Esta semana se confirmó que el 22 de enero en el estadio Bicentenario, ocho años después, volverán a verse las caras Sportivo Desamparados y San Martín. En un enero con fútbol internacional en territorio local, no podía faltar el plato fuerte que tiene nuestra provincia. Pero cuando todo parecía tranquilo, un posteo de Facebook desató una previa que va tomando temperatura con el paso de los días. Todo comenzó con un hincha de Desamparados que pidió no jugar el clásico porque entiende que su equipo no está a la altura del partido. Tras el posteo cientos de comentarios a favor y en contra comenzaron a inundar las redes sanjuaninas.

Ante esta situación los hinchas del Verdinegro utilizaron en momento para la cargada. Es por eso que en pleno corazón de Desamparados, en Avenida Libertador y Santa María de Oro, en las puertas de la plaza que identifica a los hinchas y a solo tres cuadras del Serpentario apareció un pasacalles. "08/01/2020 Feliz día del hincha p...! los clásicos se juegan CASM", rezaba el cartel sobre la arteria más transitada de la provincia y sobretodo en hora pico hacia el oeste del Gran San Juan. Sin identificación de alguna de la Banda del Pueblo Viejo. hinchada de San Martín, lo que llamó la atención fue lo rápido que se movieron aquellos que estuvieron detrás de la cargada para poder ponerlo en pleno Desamparados.

Obviamente los hinchas Puyutanos reaccionaron ante esta situación, primero descolgaron el cartel y minutos más tarde subieron videos a las redes sociales donde se ven prendiendolos fuego y lógicamente algunos insultos para su eterno rival. Faltan apenas poco más de diez días y los hinchas ya empiezan a ponerle picante a la previa. Con respecto al encuentro, el horario previsto será a las 22 y con público de ambos equipos.