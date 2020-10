El enojo de Higuaín cuando le preguntaron sobre la Selección

Gonzalo Higuaín sin dudas es un delantero con una carrera exitosa. Su paso por River, Real Madrid, Napoli, Milan y Juventus siempre lo tuvo entre los goleadores. Pero todo ese gran trabajo quedó tapado tras sus groseros errores que tuvo para definir en las finales del mundial Brasil 2014 y las finales de Copa América en Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Esa historia torcida fue la que cambio su imagen de ídolo a demonio, generando miles de chistes y memes que terminaron obligando a tomar la decisión de dejar la Selección por parte del 9.

Pero su historia con la albiceleste parece no tener fin. En su primera conferencia de prensa como jugador del Inter Miami, Higuaín nuevamente habló de la Selección pero esa situación terminó enojando al delantero. Todo comenzó con una pregunta de un periodista que no supo formular bien la pregunta quedó la duda si le preguntaba si había renunciado a la Selección Argentina. Higuaín de inmediato cambió su cara y dijo lo siguiente, "no entendí la pregunta. ¿Si renuncié? No, no renuncié. No voy más a la Selección hace un año. No es que tenga ilusión o no. Siente que no le pueda dar más a la Selección". Y cuando el cronista le trataba de explicar la pregunta, el Pipa no aceptó la aclaración. Al contrario: "Con todo respeto, como periodista deberías saber que hace un año dije que no voy volver más a la Selección, porque siento que ya no le puedo aportar nada más".

Luego de esa pregunta intentaron remontar los otros periodistas con preguntas sobre su actualidad en Estados Unidos pero el descontento de Higuaín era notorio. Antes de la pregunta que desencadenara el enojo del Pipita hubo tiempo para que respondiera porque se enojó tanto con los rivales cuando erró el penal en su primer partido con la camiseta de Miami. Higuaín dijo, "Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné... Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación".

Higuaín se retiró de la Selección después de 10 años donde jugó 57 partidos y convirtió 32 goles. Ese registro lo ubica como el sexto delantero que más goles convirtió en la historía de la albiceleste. Delante de él quedaron Maradona, Crespo, Aguero, Batistuta y Lio Messi, quien lidera con 70 goles. Parece que la historia de Higuaín con la Selección para mucha gente no está terminada y al Pipita lo molesta.