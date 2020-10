Della Motta abandonó en San Nicolás y Werner le dio el triunfo a Ford

View this post on Instagram

GANAMOS!!! Logramos la victoria, sumamos lindos puntos y nos metemos en la lucha. Reciu00e9n llegado a Paranu00e1, con una alegru00eda inmensa por el triunfo, les agradezco a todos y cada uno por sus mensajes de aliento. Al #fadel @memocorse, @marceloocchionero, @marcos_laborda y Rody Agut. A mis mecu00e1nicos: Rene, Cristian, Ramu00f3n, Nacho, salchi y Coco, mi mayor agradecimiento, por bancarse todo y entregarme este gran auto! Seguiremos trabajando ya que todavu00eda queda mucho por delante.