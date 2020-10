Desamparados renueva la ilusión de la mano de Bove

Aunque la vuelta del fútbol es un incierto por la situación con el Covid-19, Desamparados comenzó a armar su nuevo plantel y la confirmación de un nuevo técnico fue el puntapié incial. Por ello, el pasado martes el club anunció a Cristian Bove como nuevo estratega del equipo puyutano.

El ex DT de Peñarol expresó que este es un desafío muy importante para su carrera, ya que es consiente que llega a un club grande. En este sentido, aseguró tener mucha expectativa en poder hacer las cosas de la mejor manera por el bien del proyecto.

Cabe recordar, que Bove tuvo pasos anteriores en Desamparados, como entrenador de arqueros y ayudante de campo en la era Dilon.

El estratega Puyutano confirmó a Mauricio Lara y Diego Aballay como ayudante de campo y preparador físico respectivamente. De esta manera, comenzó a meter mano firme en el armado del plantel. El técnico Víbora destacó que cuentan con 10 jugadores, entre chicos del club, incorporaciones. También destacó la experiencia de Jofré y Decimo en la plantilla.

Con la confirmación del nuevo técnico, empezaron a sonar nuevos nombres, entre ellos Ramella, a quien Bove conoce de su paso en el banco de Peñarol. ‘Lo repatriamos ya que él se inició en el club, tiene un gran sentido de pertenencia y en mi paso por el Bohemio fue uno de los jugadores que más le rindió’, afirmó.

En cuanto a la incorporación de Lucas Ceballos, el flamante técnico opinó que es un gran refuerzo que jerarquiza el plantel. ‘Lo conozco y se la clase de profesional que es’, afirmó. Además, adelantó que trataran de ir por refuerzos que jerarquicen aún más el plantel, pero siempre teniendo en cuenta la situación actual, que hace difícil las incorporaciones.

Noticias Relacionadas Con sabor a hazaña: Argentina ganó en la altura de La Paz

Los dirigentes no se quieren pasar de la raya con los refuerzos por la crisis económica que ha generado la pandemia, aseguró el técnico. La idea es reforzar solo los puestos necesarios.

En cuanto al comienzo de los entrenamientos, que sería el primer encuentro de Bove con sus dirigidos y sus ayudantes, el viernes arrancarían los ensayos formales, ya que no los habilitaron para hacerlo antes.

En la última parte de la nota, el DT comentó: ‘No me gusta estar de paso, en 3 años en Peñarol logre cosas importantes, no me interesa ganarme un sueldo y no dejar nada al club. Mi proyecto es a largo plazo’.

Por último, Bove aseguró que se fue muy bien de Peñarol porque hizo lo que correspondía. ‘Me fui por la puerta de adelante, pero con la puerta abierta por si algún día tengo que volver. Con el presidente Cuevas quedé a mano’, sentenció.