Oficial: San Martín vuelve a jugar en noviembre

San Martín ya tiene la fecha concreta de cuando volverá a jugar en la Primera Nacional. La vuelta será recién en noviembre, más precisamente el primer fin de semana del penúltimo mes de año, según informó ascensodelinterior.com. Esto se resolvió este miércoles en Casa Rosada en la reunión que tuvo a los ministros de Salud, Gines Gonzales, Turismo, Matias Lammens, el Jefe de Gabinete, Cafiero y Claudio Tapia, presidente de AFA, quien fue acompañado entre otros por Marcelo Tinelli. La vuelta de la segunda categoría se dará el fin de semana posterior al regreso de la renovada Liga Profesional.

Por el momento solo se sabe la fecha de la vuelta del campeonato, pero no como será la disputa de lo que resta del torneo que otorgará dos ascensos para la próxima temporada de la Liga Profesional. Se espera que la próxima semana se pueda conocer como se podría resolver el torneo intentando no perjudicar a equipos como San Martín de Tucumán o Atlanta que al momento de la suspensión del torneo estaban en zona de jugar una final entre ambos por uno de los dos ascensos. De todas las categorías justamente la Primera Nacional es la que todavía no ha comenzado con un trabajo fuerte pensando en el calendario, ya que todo dependía de la resolución del TAS sobre el equipo tucumano que reclamó el ascenso directo, el cual fue denegado por el tribunal internacional.

Otro detalle no menor será como se organizará el traslado de los planteles. Con respecto a San Martín, todos los rivales son de otras provincias. Si uno toma como referencia el grupo que integraba el verdinegro hasta que se suspendió el torneo, debería viajar a Mendoza, dos veces a CABA y una a Mar del Plata. Pero todo esto puede modificarse teniendo en cuenta los tiempos sumamente reducidos que tiene AFA para terminar este torneo y comenzar con próxima temporada. Cabe aclarar que el torneo volverá sin publico en los estadios y que solo se podrá seguir por los medios de comunicación.

Mientras tanto en Concepción el equipo de Ferrari sigue de cara a la preparación para el debut que sería en poco más de tres semana aunque todavía no se sabe contra que rival. Por lo pronto para el verdinegro en la jornada del martes concretó la llegada de Lucas Salas para sumarse el renovado plantel que armó para este minitorneo. Un problema para el equipo que dirige el ex River y Rosario Central, es que no puede por el momento tener minutos de fútbol en partidos amistosos, algo que aparentemente seguirá así hasta que comience nuevamente la Primera Nacional.