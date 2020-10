Messi criticó la “desgualdad” y llamó a “luchar” para corregirla

Lionel Messi protagonizó la tapa de la revista La Garganta Poderosa el aniversario 100 de la publicación. Esta vez, el crack aseguró que la "desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad" e instó a "luchar para corregirla cuanto antes".

El rosarino, no sólo es un as de la canchas de fútbol, sino que escribió un artículo donde muestra su costado más social y solidario. "Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo", dijo un Messi en relación a la tarea de los merenderos y comedores de Argentina.

También reflexionó sobre el rol de la educación. "Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia; el agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad", remarcó.

Además, en cuanto a lo profesional, Messi admitió estar "menos" obsesionado con el gol y más centrado en "aportar lo máximo para el colectivo".