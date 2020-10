Alarma en Gimnasia por Maradona, se detectó un caso de coronavirus

La semana termina con una gran preocupación en Gimnasia de La Plata. La primera es haber detectado el primer caso de coronavirus en el plantel. Se trata del delantero Nicocas Contin quien se conoció que el hisopado que le realizaron el miércoles le dio positivo. La segunda gran incertidumbre es conocer si el jugador contagió al DT, Diego Maradona, porque lógicamente han estado todo el tiempo en contacto en los entrenamientos y hasta se saludaron en el partido amistoso entre el equipo platense y San Lorenzo. Maradona ya está aislado y hasta el momento no presenta síntomas.

“Nicolás Contín dio positivo de COVID-19. Se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la Institución hasta su total recuperación”, publicó en sus redes sociales el Gimnasia La Plata. Además también se aisló de manera preventiva al jugador Eric Ramirez que viajó en el auto con Contín desde La Plata hasta Boedo para jugar el encuentro amistoso. Es sabido que como protocolo los jugadores deben llegar a los amistosos en sus propias movilidades para evitar viajar todos juntos en un colectivo. Además no se pueden bañar, ni cambiar en los vestuarios.

“El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín", dijo el médico de Gimnasia. Además agregó, "con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación. De igual forma para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”.

Este caso se dio en la víspera del segundo amistoso de Gimnasia que va a ser este sábado. El partido sigue en pie ante Independente en el estadio Libertadores de América. Obviamente desde Gimnasia aseguraron que Maradona se quedará en su casa con su familia hasta tener el resultado del hispado que se le realizará el lunes. Se estima que el miércoles estará el resultado.