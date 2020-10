Arbitro sanjuanino perdió a su padre y se contagió de Covid-19

Días difíciles son los que vive Emanuel Ejarque, arbitro nacional de fútbol. El sanjuanino perdió a su padre por un cáncer de páncreas y se contagió de Covid-19 fuera de la provincia.

Todo comenzó cuando estando en Buenos Aires realizando uno de las capacitaciones del VAR, junto a colegas en las instalaciones de la AFA, se enteró que la situación de salud de su padre empeoró. El árbitro viajo a San Luis donde se encontraba su padre, en compañía de su madre y su hermano. Lamentablemente, el hombre terminó falleciendo, según contó Emanuel a Compacto 13 este miércoles.

Al duro golpe de la pérdida irreparable, se le sumó contagiarse de coronavirus. El sanjuanino contó que es asintomático y se encuentra en perfecto estado de salud. De buen semblante a pesar de los días difíciles que le toca atravesar, continua con el último tramo de su recuperación, incluso armó un gimnasio para continuar con su entrenamiento y puesta a punto de cara a la pronta vuelta a la actividad.

Los médicos que lo atienden le dijeron que le darían en estos días el alta médica. Sin embrago, al árbitro se le presentó un problema, puesto que en la provincia le exigen para poder volver, tener un PCR negativo reciente

‘Acá (por San Luis) no me lo quieren dar porque dicen que no hay necesidad de que me hagan otro análisis, ya que superé la enfermedad', manifestó. De todos modos, agradeció a las autoridades de ambas provincias por el trato que está recibiendo.

Emanuel contó que necesita volver a San Juan ya que extraña a sus hijos. El árbitro le ve el lado positivo a su contagio, ya que según expresó, el ser positivo lo favorece ya que los médicos le aseguraron que por un periodo de 60 días no contagia, ni se contagia. Dicha situación le permitirá dirigir seguro, ya que generó anticuerpos.

El VAR en el fútbol argentino

El sanjuanino contó que el sistema VAR comenzará usarse a partir del campeonato que próximo. Además, adelantó que las capacitaciones seguirán su curso en estos últimos meses del 2020 y en febrero arrancaría a operar el innovador sistema.