La jugada de AFA para que Santiago del Estero sea sede de Copa América

Si no hubiese sido por la pandemia a esta altura del año ya sabríamos quien sería la selección ganadora de la Copa Amércia Argentina - Colombia 2020, pero el coronavirus obligó a postergarla hasta junio del 2021. Todo el torneo ya está organizado y se conoce fecha y horarios de los partidos a disputar en ambos países, es solo esperar que el año que viene no suceda nada extraño y pueda disputarse sin problemas. Pero en Argentina todavía queda un detalle no menor que intentarán salvar antes que termine este 2020 para no tener problemas de cara a la competición. Ese detalle se llama Estadio Único de Santiago del Estero.

El estadio que se asemeja más a uno de estilo europeo que sudamericano se terminó de construir este 2020 y ya la CONMEBOL lo aprobó para que se puedan disputar partidos oficiales en ese lugar. En teoría en mayo de este año estaba previsto inaugurarlo con el partido de la Supercopa Argentina entre Racing (campeón de la Superliga 2018-2019) y River (campeón Copa Argentina 2019), pero obviamente quedó suspendido. Pero lo que también quedó por el momento trunco es el último paso para que este estadio sea confirmado como sede del torneo continental de selecciones. Ese último requisito es que la Selección Argentina juegue un partido oficial en ese campo de juego.

A simple vista parece algo muy sencillo de concretar pero lo que sucede es que no hay muchas fechas por delante para que Argentina juegue ahí. Por eso en las últimas horas AFA analiza presentar al estadio santiagueño como sede del partido Argentina - Paraguay a disputarse en noviembre por la tercera fecha de eliminatorias para el mundial de Qatar. Pero algunos no lo ven con buenos ojos. Primero consideran que la Bombonera debería seguir siendo la casa de la Selección, y los argumentos son varios. El primero es la distancia, y evitar dos viajes para el seleccionado que luego deberá partir a Lima, para enfrentar a Perú, cinco días más tarde. El segundo es que ya están todos los protocolos aceitados en Ezeiza y la cancha de Boca para el partido, que fueron los que se utilizaron para el debut ante Ecuador.

Pero además hay otras objeciones sobre ir a Santiago del Estero. Entre ellas aparece que el estadio está lejos de los hoteles que cumplen los requisitos CONMEBOL para las delegaciones. Pasa que la cancha está en la capital santiagueña a orillas del Río Dulce y a 70 kilómetros está Termas de Río Hondo, lugar que cuenta con hoteles que requiere la casa madre del fútbol sudamericano. Eso implica más de una hora viaje desde hotel hasta el campo de juego y parece excesivo para muchos. Lo mismo en AFA siguen intentando acordar con todos para poder llevar el partido hasta el norte argentino.