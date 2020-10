Desamparados volvió a romper el mercado y sumó dos refuerzos

Desamparados volvió a mover el avispero este jueves con la llegada de dos nuevos jugadores. Uno es, Santiago Auteri, delantero de 22 años que viene de jugar en Ferro de General Pico, La Pampa. El otro es Cristian Romero, de 28 años, es defensor y la última camiseta que vistió fue la de Defensores de Villa Ramallo. Con estas dos incorporaciones el Víbora ya suma seis refuerzos, más la llegada del DT, Cristian Bove.

La noticia al barrio Patricias Sanjuaninas llega como una bocanada de aire fresco tras la noticias de este miércoles. Primero cuando se informó que el DT, Bove, debía aislarse tras conocerse que su personal domestico tenía coronavirus, y horas más tarde confirmaban que el presidente, Juan Valiente, tenía COVID-19. Si bien no afecta directamente a los jugadores pero son dos noticias que sin dudas encendieron las luces de alarma en el club y seguirán encendidas durante unos días más para saber si hay algún caso más. Por el momento el plantel sigue entrenando y esperando la llegada de estos dos nuevos jugadores quienes se sumarán tras cumplir con los requisitos sanitarios.

Con respecto a Cristian Romero, el defensor nació en Crespo, Entre Ríos. El jugador debutó en Chaco For Ever y luego desarrolló gran parte de su carrera en equipos justamente del NEA, como Achirense, Viale FC y dos veces en Paraná de Entre Ríos. En 2019 llegó a Ramallo, provincia de Buenos Aires para sumarse a Defensores. En lo que lleva de su carrera el defensor todavía no ha podido marcar un gol en ninguno de sus equipos anteriores.

Por su parte Santiago Auteri, nació en Lujan, Provincia de Buenos Aires. Justamente en el equipo de esa ciudad que milita en Primera C fue el equipo donde debutó en primera división en 2016. Luego de tres años de jugar en el equipo que tiene camiseta similar a River, pasó a Ferro de General Pico. En el equipo pamepeano convirtió cuatro goles en 11 partidos que tuvo la oportunidad de disputar. Por el momento Desamparados no cierra sus puertas a la posibilidad de incorporar un jugador más