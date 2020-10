Marcha atrás de la AFA para que San Martín vuelva a jugar

Este lunes se conoció que finalmente el 7 de noviembre no será la vuelta de la Primera Nacional de manera oficial a las canchas. Luego de un anuncio con bombos y platillos por parte del presidente, Chiqui Tapia, otra vez la casa madre del fútbol volvió a hacer agua y tuvo que dar marcha atrás. Si bien todos los equipos de la categoría ya están en plena preparación y hasta juegan amistosos entre sí, con protocolos pensados por AFA y aprobados por el Ministerio de Salud de Nación, todavía hay situaciones sanitarias a resolver, entre otros puntos más que hicieron tomar esta decisión. Por otra parte lo que si sigue en pie es la vuelta de la Liga Profesional que será a partir del viernes 30 de octubre.

Si bien desde marzo no se juega la Primera Nacional, durante siete meses en AFA al parecer no se trabajó pensado en la vuelta. Es que a dos semanas del comienzo los motivos son varios por lo que decidieron parar, al menos por dos semanas. Es que en el mejor de los casos se estima que recién el 21 de noviembre podría retomar el campeonato. El primer motivo que esgrimieron desde la calle Viamonte es que esperarán ver como se maneja la Liga Profesional, por eso demoraría 14 días el inicio de la segunda categoría. Esos 14 días tienen un porque, y es que recién a esa fecha se empiezan a manifestar los casos, en caso de haber, en los planteles que ya están disputando el torneo mayor. Con esa foto se podría determinar si se trabajó bien o no en burbujas sanitarias para trasladar planteles.

Otro motivo es la logística de los equipos. En la Primera Nacional juegan equipos de distintas provincias, entre ellos San Martín, que deberán viajar vía carretera o aérea cada dos semanas para poder jugar. Eso sin dudas lleva tener monitoreado a cada plantel para saber como harán sus recorridos, y sobretodo los cruces interprovinciales, ya que cada jurisdicción tiene una legislación distinta. Por último y no menos importante, el otro motivo del retraso es la no idea definida de como se jugará el torneo. A dos semanas del comienzo son varias las opciones, pero no hay nada oficial y eso también llevó a tomar la decisión de frenar un poco la vuelta.

El 21 de noviembre, fecha en la que se retomaría la competencia, también está prevista la vuelta del Federal A y gran parte de las categorías metropolitanas. Todas ellas también sin todavía formato todavía confirmado de como continuarán cada competencia. Habrá que ver si esta demora en la Primera Nacional no arrastra también a las otras categorías a comenzar después de lo previsto. Al actual torneo de la Primera Nacional le faltaban 9 fechas para terminar la fase de grupos y comenzar a definir los dos ascensos.