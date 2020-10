Sin fútbol para los más chiquitos hasta 2021

Este lunes se dio a conocer la decisión de la Liga Sanjuanina de Fútbol de dar por terminado el año para las escuelitas de fútbol de toda la provincia. La medida la habían tomado ya la semana pasada San Martín y Sportivo Desamparados ante la presencia de los primeros casos de COVID-19 en sus insituciones. En el caso del Verdinegro, en las dos semanas anteriores se registraron cinco casos, mientras que en Puyuta la semana pasada su presidente, Juan Valiente, informó que también había contraído la enfermedad. Si bien en ambos clubes los casos sucedieron en personas que no tienen contacto con los chiquitos, prefirieron como medida preventiva cerrar sus puertas. Eso incentivó a la gente que maneja el fútbol local a seguir los pasos de los equipos.

La decisión además de los antecedentes mencionados, también se basa en el creciente números de casos que se van registrando en la provincia. Es por eso que se entiende que preferible dar por terminado el año, ya que además tampoco iba a ver competencia que siguen todavía prohibidas no solo para los más chiquitos, sino también hasta para los más grandes. Así además de la primera división, segunda e inferiores, que la semana pasada habían informado dar por cerrado el año, este lunes se suma el fútbol infantil.

Pero no todos los clubes estuvieron de aucerdo con la medida. Entre los clubes en desacuerdo estuvo Unión. Según comentó el presidente del Azul, es una medida injusta ya que las escuelitas privadas si podrán seguir con sus actividades. Si bien solo está permitido actividades recreativas, eso permite a las instituciones mantener sus puertas abiertas y generar ingresos tras seis meses sin poder hacerlo. Para Peña esto también hace crecer la brecha entre los chicos que sus padres no tienen dinero y no los pueden enviar a las instiuciones privadas.

Lo concreto es desde la LSF se seguirá de cerca la evolución del virus para saber como seguirá la actividad para los más chiquitos en 2021. En principio mucho tendrá que ver como se desarrollen las actividades deportivas en enero y si también el año que viene vuelve la presencialidad a la clases. Por el momento la medida intenta contribuir a que no solo los chicos, sino también los papas tengan que trasladarse lo menos posible y así evitar la exposición a una posible situación de contagio.