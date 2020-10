Bombazo en Chimbas: un ex Boca y Lanús llegó a Peñarol

Este martes hubo noticias en el entrenamiento de Peñarol con respecto al mercado de pases. Es que el Bohemio contrató a un defensor central que tiene pasado en Boca y Lanús. El jugador del que se trata es Ezequiel Lanos, quien se sumará a los entrenamientos bajo las órdenes de Alejandro Schaparelli. Apenas con 21 años tiene una historia particular en el Xeneize. Es que sin un minuto en primera el equipo de la Rivera invirtió más de $6 millones para que Llanos, junto a Gonzalo Maroni pasaran de Instituto de Córdoba a Casa Amarilla.

Llanos que tiene una altura de 1,85 metros, se convierte así en el quinto refuerzo de Peñarol. Los que llegaron antes del cordobés fueron los sanjuaninos Ariel, ´Bichin´ Sánchez, el ex Alianza, Facundo Mallea, Guillermo Sánchez y Kevin Cardozo, estos dos últimos jugadores que llegan de Sarmiento de Chaco y Fenix respectivamente. A estos refuerzos hay que sumar al DT quien también se sumo para la reanudación del Federal A. Llanos una vez que supere los protocolos sanitarios impuestos en este marco de pandemia por AFA.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">FEDERAL A | ⚽ Refuerzos. Agustin Ezequiel Llanos. Defensor central. 21 años. Altura: 1.85 m. Jugó en Inferiores de Instituto Atlético Central Córdoba. Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético Lanus. <a href="https://twitter.com/hashtag/Bienvenido?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bienvenido</a> 🔵⚪️🔴 <a href="https://t.co/i42FgoL3iC">pic.twitter.com/i42FgoL3iC</a></p>— Club Sportivo Peñarol - San Juan (@OficialCSP_SJ) <a href="https://twitter.com/OficialCSP_SJ/status/1321133901063036934?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Más datos de Llanos es que supo salir campeón con las juveniles de Boca y Lanús donde pasó en 2018 tras firmar la desvinculación con el Xeneize. Actualmente el defensor estaba en la reserva del Granate, pero decidió continuar su carrera en Chimbas. Por el momento desde Peñarol siguen en vista algunos refuerzos pensando en que todavía queda poco menos de un mes para retornar a la competencia que se suspendió en marzo.

Con respecto al torneo del Federal A, todavía no hay información oficial de como continuará el torneo para definir los dos ascensos a la Primera Nacional. Lo que si está confirmado que no serán 30 los equipos que participarán como lo estaban haciendo, sino que finalmente serán 26 instituciones. Se esperaba que la última semana de octubre se presentara el formato oficial para debatir entre los clubes, pero todavía no hay información al respecto.