'El fútbol femenino quiere entrenar': el clamor de las jugadoras sanjuaninas

"EL FÚTBOL FEMENINO QUIERE/NECESITA ENTRENAR. Queremos IGUALDAD. Por nuestro equipo técnico, quienes no reciben su sueldo desde hace meses. Por nuestra salud física y mental", fueron las palabras con las que comenzó el pedido que iniciaron las jugadoras de Trinidad en la jornada de este miércoles.

Pese a que no habrá torneo en lo que queda del año 2020, las jugadoras comenzaron a solicitar la apertura de las canchas de 11 para retornar a los entrenamientos del femenino. "El protocolo está. El fútbol, como otros (ya habilitados) es un deporte que se juega al aire libre, sólo queremos que nos habiliten las canchas", es el argumento que esgrimen las chicas.

En este sentido, la "leoncita" Sofía Recabarren, quien integra el plantel femenino, manifestó que solían entrenar en el estadio Atlético de Trinidad. "Es enorme, se puede entrenar perfectamente respetando protocolos y distanciamiento", agregó.

Sofía dijo que estuvieron esperando alguna señal de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF). Si bien desde la entidad el pasado viernes 16 de octubre dieron por finalizada todas las ligas por la situación sanitaria provincial, las chicas no terminan de entender porque el fútbol femenino no puede practicarse pero otros deportes si.

Es por ello que esperan el visto bueno del secretario de Deportes, Jorge 'Coqui' Chica, ya que AFA habilitó el fútbol femenino. De hecho, una de las jugadoras de Trinidad, es María Emilia Colombo, quien está a cargo del Área Femenina dentro de la LSF. La ex reina del Sol reconoce estar en permanente contacto con Alberto Platero y con las demás autoridades de la LSF pero no tuvo alguna respuesta favorable.

"Emi nos cuenta lo que se entera, las novedades pero ya no sabemos quien nos tiene que dar una respuesta. No estamos solas, el reclamo lo empezó nuestro grupo pero se han sumado los demás clubes. De por si, la Liga Femenina es bastante unida y no dudo en que el apoyo llegue de todos los clubes que la forman", concluyó Sofía, quien espera poder volver a hacer rodar la 'caprichosa' junto a sus compañeras de Trinidad.