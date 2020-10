El mejor regalo para Diego, Gimnasia comenzó goleando

Este viernes finalmente volvió el fútbol de mayor de la Argentina. Con un nuevo nombre y formato volvió a rodar la pelota. La nueva Liga Profesional de Fútbol se presentó con un torneo con formato de copa y no de torneo por los acotados tiempos debido a la suspensión del fútbol en marzo por la pandemia del coronavirus. El primer partido fue Gimnasia de La Plata recibiendo a Patronato de Entre Ríos, dos equipos que antes del COVID-19 peleaban por no descender, pero que ahora ya no tienen esa presión ya que se suspendieron los descenso. Eso seguramente influyó a que lejos de ser un partido amarrete, con dos equipos intentando no perder, se de uno bastante entretenido que terminó en goleada la para el Lobo 3-0.

El partido comenzó con un merecido homenaje al DT de Gimnasia, Diego Armando Maradona. El 10 se tomó unos minutos para salir a la cancha junto al Chiqui Tapia, presidente de AFA, Marcelo Tinelli, presidente de la LPF y Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia. En el sector del banco de suplentes los esperaba una gran torta y la entrega de una camiseta con la inscripción 'DM60', además hubo hasta fuego artificiales, aunque los grandes ausentes fueron los hinchas que no pudieron ir por protocolo sanitario. La presencia de Maradona fue de apenas unos minutos, porque se está cuidando para no contraer el virus. Si bien se sentó en su tradicional sillón, a los minutos de haber comenzado el encuentro se retiró.

Con respecto al partido, el primer tiempo tuvo a un Gimnasia más agresivo y con las chances más claras de gol. Obviamente por momentos el partido caía en pozos futbolísiticos, algo esperable teniendo en cuenta el freno de más de seis meses que tuvieron por cuarentena. Pero sobre el final Gimnasia iba a llegar al merecido gol. Un remate del delantero colombiano Carbonero desde el costado derecho del área grande iba a ser desviado por el pie del arquero entrerriano Sappa y se iba a meter al arco. El 1-0 le quedaba bien al resultado por lo hecho por el Lobo.

En la segunda mitad, Gimnasia iba a estirar la ventaja a los 12 minutos con un gol de Maximiliano Coronel que ganó en el área de Patronato tras un tiro de esquina del Lobo y colocó el 2-0. Sobre el final de encuentro el Lobo iba a sellar la goleada con la jugada preparada que terminó en gol de Eric Ramirez. Otra vez a la salida de un tiro de esquina, en vez de tirar un centro prefirieron jugar por abajo de una punta a la otra para si terminar con un centro a la cabeza de Ramirez para el 3-0 final. Triunfo y festejo, el mejor comienzo para los dirigidos de Maradona.