Se calentó con un oponente y le tiró con un paragolpes en plena carrera

Este domingo el piloto italiano Luca Corberi fue noticia en su país y este lunes en el mundo entero. Es que el piloto de 23 años atacó en plena carrera a su oponente Paolo Ippolito, tirándole parte de su kartig cuando el otro corredor estaba en plena competencia. Pero además eso no terminó ahí, porque luego Corberi intentó golpearlo nuevamente en los pits a su contrincante. Esto ocurrió en el cierre del mundial de Kating en la categoría KS que se disputaba en Italia.

“Me gustaría disculparme con la comunidad del automovilismo por lo que hice. No hay excusas para explicar por qué hice un hecho tan vergonzoso. Esto fue algo que nunca hice en mis 15 años de carrera y espero que nadie más lo vea en el futuro”, fue lo primero que dijo Corberi este lunes tras el espectáculo de violencia del que fue protagonista. Además agregó: “después de la carrera, tras convocarme los jueces deportivos, les pedí que me retiraran mi licencia. Yo era plenamente consciente de que mis errores eran irreparables, pero ellos me demostraron que no tienen la potestad para hacerlo, es algo que está escrito en las normas internacionales. Así que, por favor, no carguen contra ellos, que estaban haciendo su trabajo del mejor modo posible”

Pero el descargo de Corberi no terminó ahí. El corredor además agregó, "por esta razón decidí no participar en ninguna otra competición de automovilismo por el resto de mi vida. No es una justicia propia, es simplemente lo correcto. Mi familia estuvo en el karting desde 1985, lo hemos visto crecer, hemos visto lo peor y lo mejor. Este episodio será recordado como uno de los peores de nuestro deporte y eso es algo que nunca olvidaré”.

Por último el corredo sostuvo que, “no estoy pidiendo indulgencia, porque no me lo merezco. Estaré totalmente de acuerdo con los castigos requeridos. Escribo hoy para pedir perdón aunque no sea suficiente porque después de todas las cosas malas que sucedieron durante este evento, lo peor lo hice yo, un chico que ama este deporte y después del peor día de su vida todavía recordará sus buenos momentos de carreras. Gracias”. Más allá del mensaje que publicó se espera que la FIA expida una sanción para el piloto.