Ultimátum de AFA para Desamparados y Peñarol

Este martes se llevó a cabo una reunión clave sobre el futuro del Federal A. Todos los dirigentes de los equipos participantes se reunieron de manera virtual vía Zoom para llegar a un acuerdo general. Tras más de una hora de reunión se pudo llegar a un acuerdo con la fecha de inicio del torneo donde al momento de la suspensión por la pandemia del coronavirus quedaban ocho fechas para terminar la primera fase que definía a los 12 equipos que irían en busca de dos ascenso.

Según se acordó el mes de noviembre será cuando se retome el campeonato. Lo que todavía resta definir es si será el 15 o el 22 del penúltimo mes del año cuando se retome el torneo. Por el momento de los 30 equipos participantes hay 25 que han confirmado su presencia, uno (Crucero del Norte) se bajó y el resto estaba a la expectativa de que sucediera para decir si o no. Con este cronograma le quedaría por delante al menos unos 40 días a los dos equipos sanjuaninos que militan en esa categoría. Equipos que pese a que hace dos semanas se los autorizó a volver a entrenar todavía no lo han echo esperando un poco más de definiciones para saber cual será el objetivo en el minitorneo que hay por delante.

Otras de las novedades que arrojó esta reunión es que no habrá sanciones para equipos que decidan no participar de esta etapa del torneo. Es sabido que esta pandemia hizo desastres en la economía de los clubes como en todos los ámbitos y esto obligó a que planteles enteros se desarmaran. Es por eso que de manera excepcional se contemplará por única vez no sancionarlos. Según el reglamento el renunciar a esta competición tiene como castigo el descenso inmediato, pero este año no sucederá.

Por último con respecto al formato del torneo solo se acordó que se dará a conocer en una futura reunión del Concejo Federal entre el 23 o 24 de octubre. El motivo es que se debe diagramar un torneo corto con pocos partidos para generar poco gasto y además una ventaja deportiva para quienes hasta el momento de suspensión estaban entre los puestos de clasificación. Pero más allá de estos puntos principales se deberá pensar en los traslados de los equipos entre provincias teniendo en cuenta que hasta el momento todas mantienen sus fronteras cerradas, excepto para los trabajadores esenciales.

Pero más allá de lo acordado en la reunión, se decidió que se de un plazo de dos días a todos los clubes para que analicen su situación para saber si van o no participar. Es por eso que Desamparados y Peñarol deberán el jueves contestar al Concejo Federal si van a estar o no presentes. De la cantidad de confirmados se podrá avanzar en el formato de torneo que tiene fecha de presentación en 20 días más. Estas 48 horas son claves, porque si deciden no jugar el torneo no tendrán la sanción como se acordó, pero si dan el sí y luego se bajan ahí si correrá la sanción como establece el reglamento. Por el momento los dos equipos sanjuaninos no han retomado los entrenamientos y están sin DT.