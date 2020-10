¿Qué significa el autódromo de El Zonda para los pilotos sanjuaninos?

Este 8 de octubre el autódromo El Zonda cumple 53 años de vida. Magnifico e imponente, el circuito es uno de los que más respeto genera por el contexto que envuelve a la pista entre los cerros. Con motivo de su aniversario, los mejores pilotos sanjuaninos compartieron su testimonio sobre el Eduardo Copello.

Facundo Leanez - Piloto Turismo Nacional

"Para mi el autódromo de El Zonda es único e inigualable, te genera una adrenalina única de correr entre las montañas y los paredones, que te exige demasiado porque un error lo pagas caro. Recuerdos en el autódromo tengo un montón, desde chico que corría mi papá en un 128 amarillo, hasta mi última carrera en el Zonda donde pudimos hacer el 1-2 con mi hermano. Esa victoria me sirvió para poder salir campeón ese mismo año en el zonal cuyano".

Diego Leanez - Piloto Turismo Nacional

“El autódromo El Zonda es un lugar mítico para la provincia donde han participado grandes figuras como Ayrton Senna, Fangio, entre otros que lo hacen muy especial. Es un trazado especial y lindo de manejar que mezcla la adrenalina al límite con el golpe. No es para cualquier piloto, es un autódromo donde para ganar hay que ir al límite y conocer mucho el auto. Es el autódromo más lindo que tiene el país. El mejor recuerdo lo tengo con 16 años ganando mi primer carrera en un auto con techo que me provoco una sensación muy grande”

Fabricio Persia - Piloto Top Race

“El Zonda para mi es algo único, fue donde di mi primera vuelta en un auto de carrera. Como piloto es una experiencia única girar en El Zonda, genera una adrenalina extra porque sabes que tenés que estar concentrado al 120% porque el mínimo error es pegarse. Mi primera carrera que corrí a nivel nacional tuve la suerte de ganarla y poder haber ganado en San Juan con el calor de la gente fue algo inolvidable. Son experiencias que te hacen consagrar como piloto el poder ganar en San Juan. El recuerdo más lindo lo tengo cuando lo lleve a Franco De Benedictis por primera vez al autódromo, recuerdo que no le alcanzaban las manos para sacar fotos del circuito que tenemos”

Fabián Flaqué - Ex piloto

“El Zonda es el mejor circuito donde he corrido en toda mi trayectoria. Por la exigencia que genera física y mentalmente es una pista única. No tengo dudas que es el mejor autódromo donde he podido correr, ya sea por lo imponente que es y la vista, genera mucho orgullo. Siempre son carreras difíciles las que se dan porque andar rápido en el Zonda no cuesta mucho. Tengo muchos buenos recuerdos, las últimas carreras del Top Race donde pude arrancar de atrás y alcance a hacer un podio. También me tocó debutar en el automovilismo y hacer podio desde joven. Además el espectáculo que brinda la gente desde los cerros es muy especial”.

Facundo Della Motta – Piloto Turismo Carretera

“Creo que El Zonda significa el origen de mi pasión, ahí fue donde vi mis primeras carreras. Mi padre me llevaba cada vez que había alguna carrera, ahí surgió la pasión que hoy llevo adelante. El mejor de los recuerdos lo tengo cuando corrí en el TC2000, debute ahí y gané, es uno de los mejores circuitos del país y de la región sin lugar a dudas”.

Tobías Martínez - Piloto TC Pista Mouras

“El Zonda es un autódromo magnifico e imponente que te obliga a estar totalmente concentrado. Es un circuito que nos brinda mucho orgullo como sanjuaninos. El mejor recuerdo lo tengo de cuando me tocó ganar con la Formula Renault. Fue un sueño cumplido”.