Un importante torneo de turf peligra por un caso de Covid-19

En las últimas horas se conoció que una persona del sector de apuestas del Jockey Club dio positivo de Covid-19. Por lo que las autoridades sanitarias determinaron el cese de las actividades provisoriamente. Aunque aún no se declaró suspendido el Clásico de turf Domingo Faustino Sarmiento.

Según publicó Diario de Cuyo, la persona se desempeña precisamente en la parte de Foráneas del club hípico y tuvo contacto con varias personas.

Hasta el momento, no hay una definición sobre la competencia (programada para este domingo). No obstante, la decisión de continuar con ella o no depende de la Secretaria de Deportes en conjunto con el Comité Covid-19.