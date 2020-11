Gago les anunció a sus compañeros que se retira del fútbol

Fernando Gago decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista. Aquel 5 con visión periférica buen pie, pase certero y criterio futbolístico les dice adiós a sus días de deportista. En un breve comunicado a sus compañeros de Vélez, según publicó TyC Sports, anunció su retiro.

Seguro el fútbol extrañará a ‘Pintita’, uno de los que mejor entendía la belleza de jugar a la pelota. Sus compañeros quedaron atónitos, no lo podían creer. "Me cansé, ya no lo disfruto como antes, les comunico que me retiro", fueron sus simples palabras para ponerle fin a su historia con el fútbol.

Este martes, no solo Vélez se sacudió con la decisión del mediocampista, cuando reunió a todos sus compañeros y cuerpo técnico para comunicarles su decisión, sino todo el fútbol argentino. El jugador, no será parte de los que enfrenten a Patronato el próximo lunes, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Numerosas y graves lesiones supieron minar la carrera de Fernando Gago, el talentoso volante de 34 años quien hasta último momento buscó sobreponerse e impedir que un problema físico lo empujara a dejar la actividad. En enero, tras venirse mostrando en gran nivel en el Fortín de Gabriel Heinze, se había lesionado gravemente los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, y había dedicado todo el parate a recuperarse.

Hace unas tres semanas, antes del inicio de la competencia oficial para el Fortín, Gago padeció una dolencia muscular en la zona de su cadera izquierda, que retrasó su puesta a punto. Finalmente, volvió y tuvo actuaciones discretas en los dos encuentros coperos ante Peñarol, y el pasado domingo ingresó ante Gimnasia en un nivel muy alejado de lo que, se sabía, puede dar.