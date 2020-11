Tras una extensa carrera, Mascherano decidió colgar los botines

Siguiendo los pasos de Fernando Gago, el también subcampeón del mundo y emblema de la Selección Argentina, Javier Mascherano anunció su retiro. La decisión de colgar los botines, fue comunicada por el jugador después de la derrota de Estudiantes contra Argentinos por 1 a 0 por la tercera fecha de la Zona 5 de la Copa de la Liga Profesional.

El mediocampista de 36 años, agradeció al equipo de La Plata por darle la oportunidad de terminar su carrera en Argentina, en conferencia de prensa. Acompañado por Leandro Desábato, DT del ‘Pincha’, también dijo "he vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión".

Además, el Jefecito ahondó en las cuestiones que lo llevaron a tomar la decisión de colgar los botines: "No tiene que ver con el club o con un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose. Post pandemia, pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Por respeto a todos es momento de dar un paso al costado y terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo".

Por último, con la voz cascada, se dedicó a dar las gracias y a hacer un balance de su última temporada: "Estoy agradecido infinitamente a los clubes en los que jugué, los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera y a Estudiantes que me dio la oportunidad de venir a jugar estos últimos tiempos. Fue menos de lo que yo pretendía, las cosas se dieron de esta manera y a veces uno no elige el final. Le agradezco a Desábato, a la institución y a mis compañeros por haberme soportado este último tiempo".