River se trajo un empate de Brasil clave para su clasificación

River fue el primer equipo argentino en debutar en la segunda fase de la Copa Libertadores. Si bien su rival, Atlético Paranaense, no venía con un buen presente, siempre es complicado jugar ante un equipo brasilero y más en sus tierras. El Millonario se plantó en el Arena Baixada he hizo méritos suficientes para ganar el partido, pero los que convirtieron primero fueron los locales. Pese a estar debajo en el marcador, los de Nuñez no abandonaron su forma de juego y en el último minuto de juego logró empatar. Este resultado le sienta mejor al equipo argentino, que pese a no ganar, tiene ventaja por haber convertido de visitante.

En el primer tiempo River fue un claro dominador y tuvo tres chances claras de gol que no supo definir ante el arquero Bento. La primera fue un cabezazo de Borre en el área chica que no pudo darle potencia ni dirección, la segunda un remate en el área grande sin marca por parte de Suarez, pero nuevamente la falta de potencia en el remate hizo que el arquero brasilero pudiera contener el tiro. Por último un cabezazo de Paulo Diaz contenido otra vez por el guardameta local dejó sin festejo al Millonario. La única jugada claro de gol para Paranaense en el primer tiempo fue un remate desde el punto del penal que el delantero Kayser tiró por encima del travesaño ante un Armani sin nada que hacer. El 0-0 era injusto pero los de Gallardo terminaron mejor.

En la segunda etapa el partido fue una foto del priemero. River atacando y acorralando a Paranaense. Pero una distracción en la defensa del Millonario terminó en el impensado gol de los brasileros. Bissoli recibió solo en la puerta del área grande y ni bien giró para quedar de frente al arco, sacó un remate fuerte y esquinado para que Armani pese a estirarse lo más que pudo no pudiera impedir el 1-0. Apenas iban 12 minutos y River debía remontar el resultado. El Millonario se fue con todo contra el arco de los locales y tuvo hasta un remate en el travesaño entre las jugadas de gol que generó. Pero antes que terminara el encuentro, cuando el reloj marcaba los 45 minutos, un nuevo cabezazo del chileno Diaz se clavó al ángulo y fue el 1-1 definitivo.

El partido revancha será el próximo martes en cancha de Independiente a las 19.15. Con este empate a River con solo empatar 0-0 le bastaría para avanzar a los cuartos de final. En el caso que los brasileros conviertan en el estadio de Avellaneda obligará a los Millonarios a convertir si o sí para al menos estirar a la definición por penales. Con respecto a la llave de donde surgirá rival de cuartos de final, este miércoles 19.15 Independiente del Valle recibirá en Ecuador a Nacional de Uruguay.