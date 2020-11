Unión hizo todo, pero terminó perdiendo

Los octavos de final comenzaron con derrota para el primer equipo argentino en jugar. Unión de Santa Fe fue derrotado en el norte del Brasil por Bahía 1-0. Pese a la derrota para el equipo santafesino queda la tranquilidad que fue ampliamente superior que el rival, solo que no estuvo con puntería para convertir. Además la semana que viene tiene la chance de revertir el resultado en el partido revancha que se jugará su estadio en la capital de Santa Fe.

Al Tatengue no le pesó el calor del caribe brasilero porque fue el que se impuso desde el primer minuto en el campo de juego rival y manejó todo el tiempo la pelota. De apoco el equipo de Juan Manuel Azconzabal fue metiendo contra su arco a los brasileros y la figura del arquero local, Douglas Friedrich, fue cada vez más determinante para mantener su arco invicto. Los minutos pasaban y pese al gran desgaste del equipo santafesino el despliegue en la cancha y la presión sobre el rival seguía siendo constante. Pero más allá de todo el desgaste el equipo visitante se fue al descanso con un inmerecido 0-0.

En el segundo tiempo Unión volvería a la carga, pero no era la noche de los delanteros tatengues que desperdiciaban chances claras de gol o se encontraban con el arquero rival que parecía un frontón. En prácticamente la única jugada en profundidad de los brasileros llegó la jugada clave. Moyano, arquero de Unión, se llevó puesto al delantero de Bahía y el árbitro no dudó en sancionar el clarísimo penal. Gilberto, a quien le cometieron la infracción, fue quien se hizo cargo del penal y lo cambió por gol. El equipo santafesino se fue nuevamente contra el arco rival, pero no pudo alcanzar el empate. Finalmente el 1-0 en contra de los argentinos no se movería.

El próximo martes 1 de diciembre a las 19.15 ambos equipos se verán las caras, pero esta vez en Santa Fe. El equipo de Azconzabal está obligado a ganar al menos 1-0 para estirar la definición de la seria a los penales. El rival de quien clasifique se enfrentará a Defensa y Justicia o Vasco da Gama que se enfrentarán en el partido de ida el próximo jueves a las 21.30 en la cancha del Halcón de Florencio Varela.