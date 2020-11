Recuerdo histórico: la primera vez que Maradona visitó San Juan

La muerte de Diego Armando Maradona sacó a la luz un sinfín de anécdotas de quienes les tocó compartir algún momento de su vida con el 10. Es el caso de Alfredo Derito, ex presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien recordó la primera vez que 'Pelusa' llegó a San Juan.

'Siempre recuerdo que a Diego lo conocí cuando vino a los 17 años con Argentinos Juniors a jugar a San Martín', rememoró. En ese entonces, Derito era dirigente del Verdinegro y le tocó ir a buscar a Maradona al aeropuerto para que juegue un amistoso con motivo de la inauguración de la iluminación del estadio Hilario Sánchez.

'Ya en ese momento se movía solo, lo traje del aeropuerto al hotel en mi auto, ahí ya era custodiado, se notaba que iba a ser lo que todos conocimos', agregó. Derito destacó que hablaron de futbol y de cómo había llegado. 'Era un chiquilín que estaba arrancando y ya era una figura', aseguró.

Asimismo, Derito sostuvo que no había muchas posibilidades de un acercamiento permanente con Diego ya que su posición era no estar cerca de los dirigentes. 'No era tan fácil compartir charlas con él porque a los dirigentes los trataba lo justo y necesario. Con Don Julio Grondona tuvo épocas de relación tirante', explicó.