Tobías Martínez ganó y lidera el campeonato

Fue un domingo perfecto para Tobías Martínez, el joven y talentoso piloto que proviene de los autos sin techo y que demotró una gran madurez domando potencia en el TC Pista Mouras.

Ganó la serie clasificatoria, fue el más rápido en pista, se impuso en la final de la octava fecha cumplida hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y pasó a ser el más ganador del año con tres triunfos. Como corolario quedó primero en un campeonato muy apretado.

“Toby” tiene 90 puntos, Marcos Quijada con 88 , Jeremías Olmedo cn 86 e Ignacio Esquivel con 74 puntos. Sin fisuras.

En base a regularidad y conduciendo un misil de Chevrolet, equipo Las Toscas que conduce Cristian Ledesma, Martinez no dejó nada para los pobres .

Ganó la serie de clasificación en la que partía en primer lugar y nunca tuvo oposición. Por ese motivo fue el más rápìdo en pista consiguió la cuerda en la primera fila de la final. Lo que vino después fue digno de colección porque se mandó a mudar y solamente lo vieron en el podio. Fueron escoltas del sanjuanino Marcos Quijada (2°) y Agustín Suárez (3°).

Confianza

“Tuve un auto fantástico, le agradezco al equipo que trabajo todo el tiempo para mejorar . Ahora me toca cargar 20 kilos de lastre que veremos como le caen al auto pero confío en ellos y en el trabajo que realizan. Este triunfo se lo dedico a la familia Alonso, en memoria de mi tío fallecido ayer, y que era fanático de Chevrolet. Saludos al Cielo, a mi abuela que me guía desde arrib, a toda mi familia que me alienta a distancia y a los sanjuaninos que me siguen siempre”, expresó en boxes. La carrera decisiva será el próximo domingo en el mismo escenario .