Agónica y polémica clasificación de Velez en Uruguay

Velez selló una jornada totalmente positiva para los equipos argentinos en la Copa Sudamericana. De los tres que jugaron este miércoles. (Lanus, Defensa y Justicia, y el equipo de Liniers), los tres lograron meterse en los octavos de final. Pero el equipo de Pellegrino al igual que lo otros dos equipos argentinos tuvo que sufrir hasta el final para poder festejar. Todo parecía que de definía por penales, pero un minuto antes que terminara el partido, el árbitro sancionó dos penas máximas que fueron determinantes.

En el primer tiempo los dos equipos jugaron al mismo ritmo que en el partido de la semana anterior en Buenos Aires. Ambos apostaron a un partido basado en el cuidado del arco propio más que la mirada puesta en atacar el arco rival. Por momentos los dos apostaban al golpe por golpe, pero sin claridad al momento de llegar a la zona de definiciones. Los dos apostaron a los remates de larga distancia para intentar romper el 0-0 que finalmente no podrían.

En la segunda etapa el partido cambio, para mejor. Los dos equipos apostaron más al ataque y los arqueros comenzaron a ser protagonistas. Pero esta apretada eliminatoria terminaría definiéndose en el tiempo adicionado al reglamentario y con una fuerte intervención del árbitro brasilero, Flavio Rodrigues de Souza. Es que cuando se jugaban 48 minutos, se debía jugar hasta los 50 por una prorroga de cinco minutos a los 45 reglamentarios, el árbitro cobró un polémico penal a favor de Velez. Si bien el brasilero estaba de frente a la jugada de la falta, no quedó claro si hubo empujón del defensor uruguayo sobre Centurión. Poco le importó a Thiago Almada que convirtió el penal. No obstante ni bien sacó Peñarol metió un pelotazo al área de Velez donde el arquero fue a buscar la pelota y tocó al delantero de equipo uruguayo. Nuevamente de Souza no dudó y marcó penal para los locales. "Cebolla" Rodriguez lo convertiría e inmediatamente terminaría el partido 1-1.

Con el empate Velez se metió en la próxima fase donde enfrentará a Depotivo Cali de Colombia, que también este miércoles derrotó vía definición por penales a Millonarios, también equipo del país cafetero. Todavía Velez no tiene fecha para enfrentar al equipo colombiano. Como dato final Velez se tomó revancha de la eliminación en la semifinal de la Libertadores 2011 en el Amalfitani.