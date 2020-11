Nadal consiguió su victoria número 1.000 en torneos profesionales

El tenista español Rafael Nadal consiguió con 34 años su victoria número 1.000 en torneos de la Asociación Profesional de Tenis (ATP).Esto lo logró tras imponerse por dos sets a uno a su compatriota Feliciano López . El mismo fue en un encuentro de la segunda ronda del torneo Masters de París.

El duelo, que se extendió por cerca de dos horas y media, terminó con un marcador de 4:6, 7:6 (7:5) y 6:4 a favor de Nadal. Ahora el ganador de 20 torneos del Grand Slam buscará una plaza en cuartos el jueves ante el australiano Jordan Thompson.

De este modo Rafael Nadal se convirtió en el cuarto tenista de la era Open que consigue alcanzar los 1.000 triunfos: antes lo hicieron el estadounidense Jimmy Connors (1.274), el suizo Roger Federer (1.242) y el checo Ivan Lendl (1.068).

Tras el triunfo fue homenajeado en la cancha. Por ello es que expresó su emoción "Estoy orgulloso de un montón de cosas, pero he hecho frente a varios desafíos en mi carrera en términos de lesiones. Siempre he tenido la pasión por continuar y la humildad cuando las cosas no fueron de la manera que esperaba. Es un gran logro para mí".