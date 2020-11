En el Día del Periodista Deportivo 'Tato' Aguilera dispara con todo

Leandro Aguilera, más conocido en el ambiente futbolero como "Tato", es un comunicador conocido por llevar toda la información del mundo Boca a TyC Sports, Radio Mitre y demás medios de comunicación. Sin embargo en esta ocasión, con motivo del Día del Periodista Deportivo, dejó de lado por un momento su fanatismo por el "xeneize" y se animó a opinar de los temas más importantes de la actualidad del fútbol.

Durante esta comunicación exclusiva con Canal 13 San Juan,"Tato" Aguilera opinó acerca de tres temas que son claves en la actualidad del fútbol. Se trata de la tensa relación que tiene Lionel Messi con el Barcelona, la polémica que se generó alrededor del River Camp y el complicado entorno de Maradona.

Lionel Messi VS Barcelona

¿El buen rendimiento de Lionel se acaba si se va del Barcelona?

Creo que Messi hasta se puede potenciar más yéndose del club, porque de los jugadores que a él le permitieron brillar en el fútbol le quedan pocos. Me parece que Gerard Piqué y después nadie más. Hubo un recambio muy grande y esta claro que Messi hoy por hoy no esta teniendo su mejor rendimiento en el Fútbol Club Barcelona, por diferentes situaciones que se han dado en el último tiempo.

Yo creo que el ciclo esta llegando a su fin en el Barcelona. Yo creo que a él le haría bien emigrar. Irse a otro club para poder tener aires nuevos, si es que sabe aprovecharlo. Además puede ir a una institución distinta que pueda tener otro tipo de plantel diferente.

¿La dimisión de Bartomeu soluciona su problema con el club?

La dimisión de Bartomeu lo que ha hecho es descomprimir la situación un poco, porque esta claro que ya la relación con Lionel Messi estaba completamente desgastada. Él al renunciar le ha dado como una oxigenación a la institución. Esto seguramente llevará a que las aguas se tranquilicen, a que se calmen.

¿Tiene futuro la relación Koeman - Messi? ¿Lio está jugando obligado?

Creo que la relación entre Ronald Koeman y Lionel Messi va a depender puramente de los resultados. Si llegan a conseguir buenos resultados será una relación con futuro y si no obviamente terminará quedando en la nada misma.

Me parece que Messi no esta jugando obligado para cumplir con su contrato con el Barcelona, porque a él le encanta jugar al fútbol. Lo que pasa es que le genera impotencia el no tener un buen nivel como equipo. Es difícil que un jugador de estas características no pueda tener compañeros que tengan su jerarquía o que lo hagan crecer.

El complicado entorno de Diego Armando Maradona

¿El entorno de Diego se está aprovechando de él?

El entorno de Diego Armando Maradona hoy por hoy para mí no es el óptimo. Yo creo que hay muchos de los que están cerca de Diego que se están aprovechando de esta situación. No hablo de la familia, si no que hablo de la gente que se acerca a él con otro tipo de fin, que es el de algún negocio.

¿Tiene lo necesario para lograr que Gimnasia deje de ser un equipo de mitad de tabla para abajo?

Lo que yo veo es que Gimnasia tiene mucho amor propio, que tiene jugadores jóvenes y experimentados que tienen una entrega total. A mi me parece que eso les va a permitir ir creciendo como un equipo. Ya arrancaron bien la Copa de la Liga Profesional y creo que Diego Armando Maradona tiene lo que hay que tener para poder hacerlo resurgir.

Polémica por el River Camp

¿Qué pensás de la polémica que se generó alrededor del River Camp?

Yo creo que todo esto se generó porque River quería jugar de prepo en el River Camp, que es un centro de entrenamiento que no esta capacitado para poder transmitir los partidos de Primera División. Me parece que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) estuvo bien en ponerse firme ante esta situación y que River tenga que alquilarse un estadio para jugar sus partidos oficiales.

¿Marcelo Tinelli puede conducir de buena manera la Liga Profesional? ¿Está capacitado?

Marcelo Tinelli creo que se va a tener que dedicar 100% a la Liga Profesional si quiere que su gestión sea buena. Casi que no podría delegar muchas cosas. Es una persona que tiene mucha experiencia en medios de comunicación y ojalá por el bien del fútbol argentino que le aporte mucho y que crezca como liga. Creo que la Superliga estaba super bien encaminada y había crecido mucho, pero después se tomó esta decisión de cambiarla por la Liga Profesional.

¿Lo que decida el "Chiqui" Tapia no tienen ningún peso en la LPF?

Para mi lo que decide Tapia tiene mucha incidencia en la Liga Profesional. La Superliga tenía un ente más independiente donde la AFA no participaba de las decisiones, acá va a participar en todas las situaciones. Creo que en la situación de River el 'Chiqui' Tapia la manejó políticamente para tener una buena relación con Rodolfo D`onofrio. Después Marcelo Tinelli y quienes están hoy en día en la Liga Profesional lo manejaron con una decisión netamente reglamentaria, del estatuto.