Un piloto de TC se queda fuera del Villicum

Gastón Ferrante dio positivo de Coronavirus y se perderá la penúltima fecha de la temporada del Turismo Carretera en el autódromo de San Juan Villicum. El piloto de Torino anunció la noticia en las redes sociales y espera poder ser de la partida en la última contienda, a disputarse en el escenario sanjuanino el 20 de diciembre.

“Hola a todo, quisiera contarles que lamentablemente he dado positivo de Covid-19. Me ha afectado bastante fuerte, con cuadros de fiebre y una neumonía bilateral que me ha obligado a internarme. Por suerte estoy estable y mejorando, afrontando este nuevo desafío. Ojalá pueda estar presente en la última fecha, con responsabilidad y escuchando mucho la sugerencia de los especialistas. Gracias amigos, familiares y a todos por los mensajes”, manifestó Ferrante en sus canales de comunicación.

Fuente: Carburando