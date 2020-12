Inicia la cuenta regresiva: se presenta la Vuelta a San Juan 2021

Este miércoles inicia la cuenta regresiva para los amantes del ciclismo. Es que en horas de la tarde, la carrera más importante de Sudamérica, la Vuelta a San Juan 2021 será presentada en el salón Cruce de los Andes, en el Centro Cívico. El evento tendrá su inicio a partir de las 19.

Cabe destacar que la presentación contará con la participación de las principales autoridades provinciales y nacionales, como así también de los dirigentes del ciclismo y de los cuatro equipos Continentales que participarán de la 39º edición de la carrera más popular del país.

Se especula que durante la presentación se den a conocer los equipos World Tour que correrán en la provincia de San Juan desde el próximo 24 al 31 de enero de 2021. En este sentido se debe mencionar que la competencia sanjuanina se desarrollará bajo la categoría UCI Pro Series, lo que implica que deberá se televisada en directo para al menos 10 países y tendrá que tener, como requisito, la participación de al menos 3 equipos WorldTour y 11 entre la suma de WorldTeams y ProTeams.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Diario 13, serán 4 equipos World Tour los que llegarán a la provincia, a comparación de 5 o 6 como había pasado en las ediciones anteriores. Además habrá presencia de 4 equipos profesionales Continentales, 8 equipo continentales y 8 selecciones.

En cuanto a las etapas y recorridos, aún no se filtraron datos de manera oficial, aunque se mantiene mucha reserva. No obstante, ya se adelantó que durante la edición 39ª no tendrá la etapa Jáchal-Valle Fértil y sí tendrá, con muchos protocolos, la "reina", que es el ascenso al Alto Colorado.

Por último, otra de las cosas con las que se especula es que las etapas iniciarán y finalizarán en el Circuito El Villicum para simplificar la logística y proteger a los corredores. De igual forma, tal como ocurre desde el inicio de la temporada de ruta, sólo podrán ingresar los equipos, medios de comunicación, auxiliares, personal médico y de seguridad.