Boca: Buffarrini define su renovación de contrato

Este jueves, puede llegar a ser un día clave para Julio Buffarini en Boca. El representante del cordobés y la dirigencia del Xeneize mantendrán una reunión en la jornada para tratar de llegar a un acuerdo, y así extender el vínculo del jugador hasta junino de 2021.

En caso, de que la reunión no llegue a buen puerto, el lateral derecho podría irse en enero, negociando su contrato con otro club en calidad de libre. La novela que se armó en torno a este tema lleva ya algunos meses y, si no se firma una prolongación amenaza con un complicado final. Como suele suceder, la dirigencia podría tomar la decisión de que durante el primer semestre del año ya no juegue ni se entrene junto a sus compañeros.

Las versiones sobre los motivos que llevaron a no acordar hasta el momento, tendrían que ver con la extensión del contrato y el tope del dólar. Sin embargo, cuando las negociaciones parecían estancadas, se informó sobre un nuevo encuentro pautado para hoy y con cierto optimismo en ambas partes.

El cordobés ocupó un lugar en el banco de suplentes durante la caída de anoche por 1-0 como visitante frente a la Academia, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Su lugar lo ocupó Leonardo Jara y habrá que ver qué decisión toma Miguel Ángel Russo para la revancha.

Con el futuro de Buffarini en duda, el Consejo de Fútbol intentó contratar al chileno Mauricio Isla (finalmente fue a Flamengo). También hubo negociaciones con Independiente por Fabricio Bustos y el último que apareció como posibilidad fue el ecuatoriano Ángelo Preciado, de Independiente del Valle.