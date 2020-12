Los borrados de la final del TC

La que viene será la décima carrera de la temporada y la edición 13 de la llamada Copa de Oro. Y en la definición del título faltarán cuatro campeones que no lograron clasificar. Guillermo Ortelli , Norberto Fontana y Juan Manuel Silva, los más veteranos y Agustín Canapino, el último campeón

Los que verán la quema de caucho desde afuera.y que brillaron con luz propia en el pasado son: Guillermo Ortelli con Chevrolet, 47 años y 7 campeonatos. Participó de una temporada para el olvido con el JP Carrera y ahora en el Dole Racing. Lleva 5 años sin victorias.

Norberto Fontana (Chevrolet), ex Fórmula 1 apostó por equipo propio, a los 45 años , y no logró la regularidad necesaria para dar pelea por la corona. De este modo, el campeón 2006, quien no vence en el TC desde 2015, sigue sin poder cortar la racha.

El “Pato” Silva (Ford) cambió de equipo este año para militar el Falcon del MG Racing. Sin embargo, no pudo repetir la actuación de 2019, cuando sí fue parte de la definición. El monarca 2005, analiza la posibilidad de dejar el TC en 2021.

Otro borrado del camino al título es Emanuel Moriatis (Ford) que lleva tres años sin entrar al lote selecto. Fue campeón 2009 pero el domingo pasado no alcanzó a lograr el objetivo.

Solo 2 pilotos de los partícipes en la Copa de Oro ya saben lo que es consagrarse en el Turismo Carretera. Pero solamente Christian Ledesma está en condiciones de aspirar a sumar una nueva corona en la “máxima”. El marplatense está 5º a 35 puntos del líder Mariano Werner (Ford), aunque debe ganar. El otro es Canapino, que quedó al margen de la pelea.

Fuente: REVISTA SOLO TC