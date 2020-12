El mexicano Sergio Pérez, nuevo piloto de Red Bull

Tras una gran temporada 2020, el piloto mexicano Sergio Pérez correrá para la escudería Red Bull en el 2021. De esta manera, se convertirá en compañero de Max Verstappen y tendrá la oportunidad de luchar por grandes cosas en el campeonato mundial de Fórmula 1.

La llegada de "Checo" al equipo austriaco era un rumor que se manejaba en el Paddock del "gran circo" desde hace varias semanas. Finalmente este viernes, la noticia fue confirmada por la escudería.

"Estoy increíblemente agradecido a Red Bull por darme la oportunidad. Poder competir con un equipo que lucha por el mundial es algo que deseaba desde que entré a la F1. Pueden estar seguros que lo daré todo el año que viene", publicó en sus redes el mexicano tras el anuncio.

Luego de 10 años en la máxima categoría del automovilismo y 7 en el equipo Racing Point, Pérez logró conseguir un asiento en uno de los equipos más poderosos de la parrilla. Cabe mencionar que Red Bull terminó en el segundo puesto en el campeonato 2020.

Por su parte, el piloto tailandes, Alex Albon seguirá formando parte del equipo como piloto de pruebas y será una pieza clave en el desarrollo del simulador de la escudería de la bebida energética, según informaron los directivos. Albon, no tuvo una buena temporada y no estuvo a la altura de su compañero Verstappen. Para la escudería, no cumplió con las expectativas y por eso fue relegado.

Mientras que, Sergio Pérez cerró un gran 2020 terminando en 4° puesto en el campeonato de pilotos, detrás del multicampeón Lewis Hamilton (Mercedes), Valteri Bottas (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

En la temporada, también consiguió el primer triunfo de su carrera en el GP Shakir y un segundo puesto en el GP de Turquía. Además, estuvo dentro del top 10 en todas las carreras que compitió, sin contar las dos que se perdió (GP Gran Bretaña y 70 Aniversario) por su contagio de Covid 19.

Ahora, Red Bull decidió contratar al piloto mexicano para acompañar a la estrella del equipo. De esta manera, tendrán una de las duplas más fuertes de cara a la nueva temporada y buscarán arrebatarle o al menos acercarse un poco más a Mercedes en la lucha por el campeonato mundial.

La salida de "Checo" del equipo Racing Point fue un poco "forzada" ya que el mexicano había firmado contrato hasta el 2022. Pero, el dueño del equipo, Lawrence Stroll decidió reemplazarlo por el alemán Sebstian Vettel. Para la próxima temporada, Racing Point dejará de existir como tal para darle paso a Aston Martin que se sumará como una nueva escudería oficial a la parilla de la Fórmula 1.