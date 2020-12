Gerardo Tivani festejó en cámara lenta

Tuvo que batallar bastante, arriba y debajo de la bicicleta, para volver a ganar después de casi un año sin victorias. Gerardo Tivani, ciclista del equipo de la Municipalidad de Pocito se quedó con el triunfo después de una tensa espera y analizó en "Tarde Trece" las principales señales que dejó la cuarta fecha del ciclismo rutero.

·Es cierto el sprint fue muy ajustado. Yo me metí por donde pude y largué el bicicletazo sobre la raya. No quise festejar porque no estaba seguro del resultado. Vino Víctor Arroyo ( tercero) y me dijo que era mío el triunfo. Entonces me quedé más tranquilo y solamente le pedimos a los jueces que analizaran todas las cámaras de video para sacar una conclusión. Por suerte así lo hicieron y recién entonces festejar" dijo con entusiasmo.

"Fue muy agradable saber que la gente salió al costado del camino a alentarnos y vivir esta experiencia después de tantos meses sin poder entrenar convenientemente y sin siquiera saber cuándo volveríamos a correr. Espero que podamos entre todos acompañar a este deporte y salir adelante de esta infección que te come la cabeza" dijo Tivani.

Gerardo corre la temporada con sus dos hermanos pero no pertenecen al mismo equipo. Diego, que siempre tuvo enormes condiciones se animó a meterse en el largo pelotón y Nicolás, el más joven del trío ya consiguió un triunfo con la AVF .

El ciclismo para ellos es una cuestión familiar y también genética porque sus padres pertenecen a familias de corredores y precisamente Rolando, su papá, también participó en muchas carreras del pasado.

"Todos me animan a seguir buscando triunfos pero a veces me caigo anímicamente . Es algo que intento corregir pero me cuesta mucho ganar en confianza. Es cierto que tengo varias victorias pero personalmente me interesa ganar la Difunta Correa, que será la próxima fecha el 3 de enero del 2021, porque esa competencia la tengo entre ceja y ceja" dijo el popular "Flaco" de Pocito.