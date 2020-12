Vuelta a San Juan: un ex campeón se prepara con gran expectativa

La Vuelta a San Juan tiene una carga de expectativa en muchos ciclistas que ya la corrieron, por la calidad de competencia que significa. Uno de los corredores que volverá a rodar en las rutas sanjuaninas, es Oscar Sevilla, miembro del Team Medellín que se consagró campeón de la competencia en 2018.

El colombiano contó que vive con mucha expectativa la espera de los días de competencia, ya que para ellos la Vuelta a San Juan significa muchísimo en el inicio de la temporada. ‘Siempre nos gusta compartir en San Juan con el Team Medellín, porque nos da confianza desde el primer momento y estamos muy contentos de poder volver’, manifestó el ciclista internacional.

Además, el corredor aseguró que para la competencia sanjuanina traerán un equipo competitivo, tal cual viene sucediendo en las últimas ediciones. Para ello, sumaron a sus filas a ciclistas como Brian Sánchez y el excampeón del mundo Fabian Duarte.

A pesar de que no tendrán vacaciones, por el cierre reciente de temporada y el comienzo en unos días de la 2021, Sevilla no se deja guiar por el desánimo y apostó a seguir entrenado mentalizado en mantener la exigencia para no ceder lugar. También, el ciclista cafetero contó que en la próxima temporada el equipo tiene grandes ambiciones con la Vuelta a Tachira y la Vuelta a San Juan.

Finalmente, Sevilla contó que en el 2020 deja muchas cosas que se valoran, en el cual empezó a valorar más las cosas simples, como estar en casa. Asimismo, el ciclista comentó que despedirá el año en su casa con su familia, preparándose para el 2021 donde la temporada empezará en la Vuelta a San Juan.