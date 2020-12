Bomba en la previa de San Martín y Belgrano: mirá quien renunció

Pasado el mediodía de este jueves explotó una bomba en la previa de San Martín y Belgrano de Córdoba. Ricardo Caruso Lombardi presentó su renuncia como entrenador del equipo pirata, según sus propias palabras, enojado con el accionar de la AFA. El DT sostuvo que la decisión del Tribunal de seguir suspendido y no poder ingresar al campo de juego lo llevaron a tomar la decisión.

"Cinco de la mañana me desperté. Cuando vi el fallo de AFA, porque no saben cómo seguir castigándome. Mandaron al árbitro a echarme faltando diez segundos. Falsearon el informe y después el árbitro dijo todo lo contrario en una nota radial", manifestó en diálogo con La Red.

Luego tiró munición gruesa contra el sanjuanino Chiqui Tapia. "Tenemos un presidente de AFA que se maneja con mucha maldad. Tanto Tapia como Toviggino. Prefiero dar un paso al costado para no generarle malestar a un club como Belgrano. Tenemos que cuidar al fútbol. Prefiero irme y no hacerme mala sangre como estos 25 días", agregó Caruso.

Ante la consulta sobre qué piensan en la del club de Córdoba, el entrenador respondió: "Ellos no quieren que me vaya. Los dirigentes de Belgrano son espectaculares, pero la gente sana no sirve en el fútbol argentino. Hay técnicos que me llaman porque no quieren dirigir, sabiendo que los van a cagar", aseguró.

Por último, volvió a tirar municiones contra el club que hoy comanda el hijo de Claudio Tapia: "No quieren que ascienda Belgrano. Hace más de un año que estoy y el único partido que me preocupa es el de Barracas Central. Los árbitros tienen miedo de dirigirlo, porque saben que si le cobran algo en contra, están afuera". concluyó.

Cabe destacar que el ex director técnico de Belgrano de Córdoba, próximo rival de verdinegro, había señalado que "se va dando todo lo que digo. Le echaron un jugador a Independiente y (San Martín) San Juan hace el gol en tiempo de descuento después que le dan cinco o seis minutos. Ya habían ganado sobre la hora ante Chicago. El otro día a Mitre no le dieron un penal sobre la hora. Va ser muy complicado y muy difícil. ¿Podemos ganar? Podemos o no. Pero alguna vez espero que la gente del fútbol haga las cosas como corresponde. Que pongan un árbitro de categoría, jueces de línea de categoría".

Además había aseverado que se iba a quejar si no estaba de acuerdo con el árbitro designado para el enfrentamiento del próximo domingo en el Hilario Sánchez. “Voy hablar por todos los medios y voy a pedir que me lo cambien. Porque jugamos una final. Podemos ganar, empatar o perder, pero quiero que sea normal, no encontrarme con un ‘martes 13’. Quiero que sea normal. Y esto no tiene que ver con que hago quilombo antes del partido. Nada que ver. Pero no es casualidad lo que está pasando con San Martín y que ganen siempre sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión”, agregó.

Por esto, Miadosqui, en representación del club de Concepción, envió un documento al Tribunal de Disciplina para denunciar los dichos de Lombardi. "Estoy enojado. El Tribunal tiene que tomar una determinación. Preferimos que no venga, genera sólo violencia. Tiene un problema con la vida, no personal. No vamos a permitir que ensucie a los dirigentes, es una locura", sostuvo el dirigente.