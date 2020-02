En marzo San Juan será sede del Sudamericano Sub20

Este lunes la CONMEBOL y AFA confirmaron a través de sus redes sociales que San Juan será sede del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se disputará del 4 al 20 de marzo. Junto a San Juan, la provincia de San Luis también será sede y sería el estadio La Pedrera el elegido por los puntanos para el torneo. Para la provincia no es la primera vez que recibe un torneo de estas características ya que en 2013 fue sede junto a Mendoza del Sudamericano Sub 20 masculino y el 2017 organizó el torneo internacional Sub 15 donde Pablo Aimar hizo su debut como DT.

Según informó AFA el sorteo de los grupos será el martes 11 de febrero en Capital Federal. Los grupos serán dos compuestos por cinco selecciones cada uno. Ese martes se sabrá si Argentina jugará en nuestra provincia o en San Luis, todo dependerá de que grupo le toque a San Juan y si en ese grupo la Argentina será cabeza de serie. El Sudamericano servirá para que dos selecciones de esta parte del planeta se clasifiquen a la Copa del Mundo Sub 20 femenino que se disputará en el mes de agosto entre Costa Rica y Panamá.

Con respecto a la Selección, las chicas ya se entrenan desde el 2 enero. Actualmente es un plantel de 30 seleccionadas pero el viernes 14 de febrero, Argentina y las nueve restantes participantes deberán presentar la lista definitiva con 23 jugadoras. Este no sería la única visita de una selección Argentina a la provincia ya que desde el Gobierno de San Juan propusieron al Bicentenario para ser sede del partido por Eliminatorias en noviembre ante Chile. Si bien todavía resta mucho para que la AFA confirme cual será la sede en la provincia ya comenzaron a moverse con ese objetivo.