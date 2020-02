Un ex San Martín protagonista en la goleada de Unión

Unión de Santa Fe hizo fácil lo dificil, es que el equipo de la capital santafesina a priori tenía un comienzo complicado ante Atlético Mineiro de Brasil, pero el equipo Tatengue terminó goleando al "Galo" 3-0. Con este resultado viajará a más que tranquilo a tierras carioca en dos semana para definir la llave y saber quien seguirá en carrera en la Copa Sudamericana. Ahora por la Superliga recibirá más que entonado al River de Gallardo.

Unión este jueves fue un verdadero equipazo, es que el equipo de Madelón no solo golpeó en los momentos justos, sino que dio una demostración de fútbol ante uno de los equipos más importantes de Brasil. De arranque comenzó ganado con el gol a los cuatro minutos de Walter Bou, pero eso no fue suficiente porque el Tatengue acorraló contra su arco al Mineiro que fue un equipo fantasma en la cancha. Antes que terminara la primera etapa, más exactamente a los 43 minutos el equipo local volvió a sacar ventajas con el gol de Marcelo Cabrera a los 43 minutos para irse al descanso con un 2-0 que le ya le daba una tranquilidad importante pensando en el partido de vuelta. Pero en el comienzo de la segunda etapa, nuevamente Unión volvería a gritar gol a través del ex San Martín, Gabriel Carabajal. Con el 3-0 a favor Unión siguió dominando y hasta tuvo chances de seguir estirando la ventaja pero el arquero de Minerio pese a los tres goles tuvo una buena actuación.

Para Unión esta goleada le da más que energía para el futuro inmediato que es recibir a River el próximo domingo, ya que en la Superliga el Tatengue está muy lejos de la zona de clasificación a una copa internacional. Con respecto al partido devuelta por Copa Sudamericana será el próximo 20 de febrero en cancha de Atlético Mineiro, donde el equipo de Brasil deberá marcar cuatro o mas goles para poder derrotar a los santafecinos.El equipo que clasifique deberá esperar a que termine la primera fase de la Copa Libertadores para ir a un sorteo y ahí conocer su próximo rival.