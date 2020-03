Suspendieron la Champions y la Europa League por el Coronavirus

Un día después de anunciar la suspensión de la ida de las llaves Sevilla-Roma e Inter-Getafe, la UEFA determinó suspender por completo y por "tiempo indeterminado" tanto la Europa League como la Champions League. La medida es lógica dado el panorama. Hay países europeos que empiezan a blindar sus fronteras.

Por lo tanto, ya varios partidos habían tenido que ser sin público. Es más, dada la noticia del positivo de COVID19 de Daniele Rugani, de la Juventus, ya no se podía jugar el Juventus-Lyon. También había quedado comprometido el City-Real Madrid, por un caso positivo de Coronavirus.

Se trata de un jugador de básquet de la institución blanca y el Barça-Napoli también no se podía jugar por la restricción de España sobre los vuelos que llegan de Italia. Sólo el Bayern-Chelsea parecía no tener problemas. No se podía seguir más, claro. La Europa League no es la excepción.

Con dos llaves ya interrumpidas, no había mucho para pensar. Ni siquiera se jugarán seis partidos que debían disputarse hoy. Eso sí, ambos torneos no tienen fecha de reanudación, ya que todo dependerá del virus que ya es una Pandemia y que está en plena expansión en todo el mundo.