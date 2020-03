River no se presentará a jugar contra Atlético Tucumán

River una vez más se paró en la vereda opuesta de AFA y Superliga. Esta vez con las medidas tomadas por los dos entes con respecto de seguir jugando la temporada, pero sin público. Esta decisión que ya fue cuestionada por distintos cuerpos médicos de varios clubes de la liga mayor del país, porque entendían que no se respetaba la salud de los jugadores. River es el primer equipo en tomar esta medida, aunque previo al partido entre Gimnasia de La Plata y Banfield estuvo a punto de suspenderse porque los equipos se oponían a salir a la cancha.

Si bien esta medida obviamente genera polémica por la situación sanitaria que atraviesa el país, River se expone a tener una sanción que pude ir desde la quita de puntos, hasta una multa económica. Específicamente el artículo 109 del reglamento de AFA sostiene que aquel equipo que no se presente puede ser sancionado con, "dar el partido por perdido, quita de puntos adicionales y una multa económica". El último antecedente de un equipo que no se presentara a jugar fue la de Colón de Santa Fe en 2013 cuando debía jugar ante Atlético Rafaela, pero por falta de pago no lo hicieron. En esa oportunidad la AFA solamente le dio el partido por perdido al Sabalero.

Por el lado de Atlético Tucumán salieron a respaldar la decisión de River. El primero fue el arquero, Crisitian Lucchetti, que en declaraciones radiales sostuvo que apoyaba al Millonario, minutos más tarde Crisitian Erbes, jugador del Decano, pidió la suspensión de la Copa de la Superliga. El Millonario desde la tarde del viernes está intentando lograr que se suspenda la competencia, Leonardo Ponzio, fue el encargado de llamar a referentes de varios equipos para lograr consenso y así evitar que se siga jugando la Copa. Ahora habrá que esperar hasta el sábado a las 17.45, hora del inicio del partido, si Superliga toma alguna medida contra River o si el Millonario sostiene su postura.