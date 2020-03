La AFA suspendió el fútbol en todo el país

Finalemente la Asociación del Fútbol Argentino anunció este lunes que quedan suspendidos todos los torneos que dependen de la casa madre del fútbol hasta el 31 de marzo. La decisión en parte sorprende porque el domingo la AFA había emitido un comunicado solo anunciando la suspensión de las categorías juveniles. Es que en la calle Viamontes estaban convencidos que con la no presencia y de público en las tribunas y una serie de medidas que habían anunciado la semana anterior se podía seguir jugando sin ningún tipo de problemas. Es más se especulaba con la posibilidad que durante estos 15 días que rigen las primeras medidas anunciadas por el Presidente Fernandez para prevenir el contagio de COVID-19 se transmitieran por los canales de aire los partidos de la Copa Superliga para hacer más llevadera "la cuarentena".

Lo concreto es que tras la medida de la AFA de jugar a puertas cerradas siempre estuvo cuestionada desde los clubes. Primero fueron los médicos de varios equipos los que sostuvieron que se exponía a los jugadores más de la cuenta. Pero tal vez la situación más explicita y mediática de la no conformidad de esta medida de jugar a puertas cerradas fue la de River. El Millonario anunció que no se presentaría a jugar el sábado ante Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga y cumplió con su palabra pese a una segura sanción. Por último dutrante el fin de semana varias categorías de ascenso presentaron notas para que se suspendan sus torneos, no solo por el coronavirus, sino también por la cantidad de plata que se pierde al organizar un partido a puertas cerradas.

En San Juan la medida afecta a varios equipos, por empezar a San Martín, equipo de la Primera Nacional. También Desamparados y Peñarol que militan en el Federal A. A estos se suman Trinidad, Alianza, Defensores de Boca y Peñaflor en el Regional Amateur. Pero la cuenta no termina ahí porque también queda suspendida la Copa de Campeones de la Federación Sanjuanina de Fútbol que está en etapa de semifinales. Por su parte si bien la Liga Sanjuanina había pospuesto el inicio de su torneo, finalmente este lunes cerró las puertas de su institución a fines de marzo