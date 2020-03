El hijo de un ídolo de San Martín se recuperó de coronavirus

Matias "Monito" Vargas es uno de los hijos del ídolo verdinegro, Francisco Omar Vargas. Mendocino igual que su padre y surgido de la cantera de San Martín de Mendoza, igual que su padre, el Monito llegó al fútbol de la Superliga de la mano de Velez. Su buen juego, como el de su padre, lo llevó rápidamente a ser requerido por las grandes ligas de Europa. Fue así que la temporada anterior Vergas pasó de Velez al Español de Barcelona. El volante de 22 año también ya a tenido experiencias en la Selección Argentina y es uno de los apuntados por Batista para formar parte del plantel para los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente serán en 2021.

Justamente fue el DT de la Selección Argentina Sub 23 el que confirmó la noticia, "el Monito se está recuperando del coronavirus", dijo el hermano de Checho y encendió la alarma. Pasa que semanas atrás el club catalán había informado que seis de sus jugadores habían dado positivo al COVID-19, pero sin informar nombres por "respeto a la privacidad de sus jugadores", indicaron en un comunicado. Pero el primer nombre se supo horas después cuando la Asociación China de Fútbol informó que uno de sus jugadores de la selección estaba en tratamiento contra el coronavirus. Ese jugador era Wu Lei, delantero de 28 años que juega justamente en el Español. A raíz de esa publicación oficial desde China comenzaron a darse distintos nombres a través de los medios españoles.

Con respecto a Vargas, el jugador transita su segunda semana de recuperación en su departamento en Barcelona donde se encuentra solo. Según habría informado el jugador a periodistas de Buenos Aires, él pidió que no trascendiera su nombre porque tiene un familiar cercano delicado de salud y no quería poner nerviosa a su familia. Según Vargas pese a tener coronavirus pasó apenas unos días en un hospital porque sus síntomas eran leves y por eso rápidamente volvió a su departamento. Si bien el propio Vargas no dio detalles de cuanto le falta para poder ser dado de alta, sostuvo que lo peor pasó y que solo le queda un poco de tos, pero sin fiebre o dolores corporales.

España es uno de los países del mundo con más contagiados junto con Italia y China, donde nació el virus. Pese a esta situación son pocos los futbolistas de La Liga que han sido infectados, sin ir más lejos en la vereda de enfrente del Español, está el Barcelona, donde no se han registrado hasta el momento casos positivos de COVID-19. El otro equipo español que sufrió varios que varios jugadores se contagiaran de coronavirus fue Valencia. Justamente en el equipo valenciano juega el argentino Ezequiel Garay quien también se encuentra en recuperación de este virus que pone al mundo en alerta.