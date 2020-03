De jugador del Tomba a encargado de un hotel

En una Argentina blindada por el coronavirus se comienzan a conocer algunas historias algos llamativas por como suceden. Este es el caso del defensor paraguayo Danilo Ortiz, que juega en Godoy Cruz que desde que llegó a Mendoza vive en un hotel. Entre las medidas que tomó el Gobernador de aquella provincia, Rodolfo Suarez, estuvo la de cerrar todos los hoteles, igual como se impuso en San Juan. Lo curioso es que Ortiz como no es turista no estaba obligado a abandonar su habitación es por eso que se quedó finalmente solo con su esposa en el hotel de la capital mendocina.

En una entrevista que dio a CNN Radio de Buenos Aires, el paraguayo contó que, "cuando se fueron todos los turistas los dueños me dieron la llaves de la puerta de entrada al hotel". Pasa que si no hay turistas, lógicamente tampoco los trabajadores. "Es un hotel de 17 pisos donde solo estamos con mi señora para todo el edificio", contó Ortiz. Con respecto a los servicios del hotel contó que ya no es a diario pero que el de limpieza si sigue funcionando y el de poder utilizar el gimnasio, mientras que el resto quedó todo por cuenta propia, como es el tema de la comida, o lavanderia.

Con respecto a la como va su cuarentena, Ortiz contó que hace nueve días que no sale del hotel. "Por suerte acá hay gimnasio y zonas al aire libre que me permiten despejarme un poco, además esa una ventaja de estar solo", dijo entre risas. "Con mis familiares y los de mi pareja el único contacto que tenemos por ahora es solamente por videollamadas" explicó el defensor central del Tomba. Ortiz por último aclaró que su intención en quedarse por mucho tiempo en Mendoza, "es una hermosa ciudad, y el club está muy bien manejado por el presidente Manzur. No hay motivos para irme" sostuvo.

Ortiz está en su segundo ciclo en el equipo mendocino. El primero fue entre el 2016 al 2018, llegando de su paso por Racing, donde jugó poco. Tras esos dos años el jugador volvió a recuperar juego y nivel y pasó a préstamos a Banfield, para luego seguir su carrera en el Sinaloa de México y el Elche de España. Pero durante ese año y medio no tuvo la continuidad que tenía en Godoy Cruz por eso volvió a principio del 2020. Con 27 años busca volver a ganar nivel pensando en la selección de Paraguay donde ya jugó tres partidos en 2014, pero desde entonces no fue convocado más. Sabe que tiene las ultimas chances de poder mostrarse para la Copa América que se jugará en 2021.